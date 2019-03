Kiedy wiosna 2019? Prognoza pogody na tydzień 17-23.03.2019 [wideo]

Na Pomorzu w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Po południu miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 10°C do 12°C, nad morzem około 9°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, po południu stopniowo słabnący, południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami przelotne opady deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od 1°C do 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, w rejonie nadmorskim w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 5°C do 7°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, w rejonie nadmorskim dość silny i silny, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, po północy zanikające. Temperatura minimalna od 1°C do 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad ranem wzmagający się do umiarkowanego okresami dość silnego i porywistego, w rejonie nadmorskim w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni.

Jaka będzie pogoda w II połowie marca na Pomorzu?

18/19 - 19.03 (poniedziałek/wtorek - wtorek)

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od 2°C do 4°C. Temperatura maksymalna od 4°C do 6°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni stopniowo skręcający na północno-zachodni.

19/20 - 20.03 (wtorek/środa - środa)

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna od -1°C do 2°C. Temperatura maksymalna od 6°C do 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, w rejonie nadmorskim, umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni.

20/21 - 21.03 (środa/czwartek - czwartek)

Zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 2°C do 5°C. Temperatura maksymalna od 8°C do 11°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, w rejonie nadmorskim dość silny i silny, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 70 km/h, zachodni i północno-zachodni.

21/22 - 22.03 (czwartek/piątek - piątek)

Zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura minimalna od 1°C do 4°C. Temperatura maksymalna od 8°C do 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni, stopniowo skręcający na północno-wschodni i wschodni,.

22/23 - 23.03 (piątek/sobota - sobota)

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 2°C do 5°C. Temperatura maksymalna od 10°C do 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, wschodni, stopniowo skręcający na zachodni i północno-zachodni.

Jaka będzie pogoda na najbliższe dni?

Sprawdźcie, jaka będzie pogoda w całej Polsce - prognoza pogody na najbliższe trzy dni. Zobaczcie wideo: