Kiedy będzie ocieplenie? Długoterminowa prognoza pogody. Koniec zimy. Prognoza pogody na luty 2019. Kiedy przyjdzie wiosna?

Ocieplenie. Jaka będzie pogoda w lutym? Prognoza pogody na luty 2019

Jeśli w lutym pojawi się mróz, będzie on raczej łagodny i będzie raczej nocą. Miesiąc przyniesie nam opady deszczu ze śniegiem - raczej będzie pochmurno, chociaż pojawi się kilka słonecznych dni. Jeśli marzą Wam się piękne, słoneczne dni i arktyczne, mroźne powietrze, to nie ma co na to liczyć w nadchodzących dniach. W marcu temperatura stopniowo będzie wzrastać, ale już w pierwszych dniach miesiąca możemy liczyć nawet na 12 st. Celsjusza.

