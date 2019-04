Kartki wielkanocne tradycyjne. Kartki pocztowe sprzed prawie 100 lat! Zobaczcie archiwalne zdjęcia

Kartki wielkanocne sprzed 100 lat! [ZDJĘCIA]

Czy pocztowe kartki wielkanocne to już przeżytek jak np. discman? Liczymy na to, że nie, ponieważ kartki wysyłane na Wielkanoc to już piękna tradycja kultywowana od wielu, wielu lat. Muzeum Strefy Historycznej Wolnego Miasta Gdańska udostępniło nam pocztowe kartki wielkanocne spr...