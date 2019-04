Karmazyny żółtawe zawitały do Akwarium Gdyńskiego. Przy alei Jana Pawła II można już podziwiać te nietypowe ryby

Są to efektownie prezentujące się karmazyny żółtawe. Jak informują pracownicy Akwarium Gdyńskiego, "zamieszkały" one wspólnie z zębaczem i jak do tej pory dobrze im się razem żyje.

Ciekawostką jest fakt, że karmazyn żółtawy jest żyworodny, co oznacza, że w przeciwieństwie do zdecydowanej większości gatunków ryb jego samice nie składają ikry. Zamiast tego rodzą od 50 tysięcy do nawet 350 tysięcy larw, które początkowo prowadzą pelagiczny tryb życia. Ryba te jest też długowieczna, osiągając dojrzałość płciową dopiero po dziesięciu latach.

Akwarium Gdyńskie przy alei Jana Pawła II 1, największy tego typu obiekt w Polsce, odwiedzać można od poniedziałku do niedzieli w godz. 9-19. Aby poznać sekrety i ciekawostki na temat licznie "mieszkających" w nim gatunków, można skorzystać na miejscu z przewodnika elektronicznego. W tym systemie oprowadzania gości wykorzystano głos znanej dziennikarki i prezenterki Krystyny Czubówny.