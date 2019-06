Kamil Antonik nowym zawodnikiem Arki Gdynia. "To utalentowany zawodnik"

- Kamil to utalentowany młody zawodnik. Znam jego potencjał, był obserwowany, stąd nasza determinacja w jego pozyskaniu. Jego przyjście stwarza nam rywalizację na pozycji młodzieżowca. Są także Stępień, Młyński i inni, ale także potrzebują konkurencji i rywalizacji. Cieszę się, że Kamil trafił do nas, mimo że konkurencja do jego pozyskania była silna - powiedział po zatrudnieniu Kamila Antonika Jacek Zieliński, szkoleniowiec Arki.

Urodzony 28 listopada 1998 roku w Lubaczowie zawodnik jest prawym pomocnikiem. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w zespole Start Lisie Jamy. Potem była Resovia. W sezonie 2017/18 roku był wypożyczony do 4 ligowego KS Wiązownica.

W ubiegłym sezonie grał w pierwszym zespole Resovii, która zajęła w 2 lidze 10 miejsce regularnie. Rozegrał 27 spotkań ligowych, w których strzelił 5 bramek i 2 mecze w Pucharze Polski.

Trudno jednak przewidywać, by Kamil Antonik był realnym wzmocnieniem zespołu. Dla zawodnika to jednak ogromna szansa na zdobycie w Arce doświadczenia.

