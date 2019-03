Juwenalia Gdańskie 2019. Gdańsk będzie 11 maja studencką stolicą Polski. Znany pierwszych wykonawców

Od poniedziałku trolejbus nr 31 jedzie do ERGO ARENY

Od 1 października 2018 r., wprowadzona zostaje nowa trasa trolejbusów linii 31. Przez październik, wybranymi kursami (co drugi), trolejbusy linii 31, zamiast do pętli „Sopot Reja” pojadą do pętli „Ergo Arena”, usytuowanej na granicy Sopotu i Gdańska.