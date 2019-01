Jest umowa na dofinansowanie dokumentacji dla kolei do północnych dzielnic Gdyni

Podpisano już umowę na dofinansowanie dokumentacji przedinwestycyjnej. Jej przygotowanie to koszt przeszło trzech milionów złotych, z czego ponad 2 mln zł wyłoży Unia Europejska.

- Cieszymy się, że nasz pomysł i plan na rozbudowę kolei na północ będzie realizowany - mówi Marek Łucyk, wiceprezydent miasta. - To dla nas i mieszkańców północnych dzielnic Gdyni niezwykle dobra wiadomość. Teraz czekamy na kolejne etapy realizacji inwestycji.

W ramach projektu wykonana zostanie inwentaryzacja istniejących już torowisk oraz studium wykonalności uwzględniające zakres i koszty robót niezbędnych do doprowadzenia pasażerskiej linii kolejowej do Obłuża, Oksywia i Pogórza. Sporządzona dokumentacja będzie podstawą do podjęcia dalszych decyzji. Jej opracowanie pozwoli też wybrać najbardziej korzystny wariant przeprowadzenia prac.

Przygotowanie dokumentacji przedinwestycyjnej umożliwi rozpoczęcie przymiarek do budowy Północnej Kolei Aglomeracyjnej. Projekt realizowany jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe przy wsparciu miasta.

Czytaj także: Społecznicy walczą o połączenie kolejowe do północnych dzielnic Gdyni

Unijne dofinansowanie, na którego przekazanie podpisano umowę w Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, pochodzi natomiast ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przypomnijmy, że o tym, iż PKP wystąpiły już o dofinansowanie sporządzenia dokumentacji przedinwestycyjnej dla projektu Północnej Kolei Aglomeracyjnej informował jako pierwszy „Dziennik Bałtycki” w drugiej połowie ubiegłego roku. Kiedy prace ruszą w perspektywie kilku kolejnych lat, oznaczały będą prawdopodobnie przedłużenie do północnych dzielnic Gdyni oraz lotniska na granicy z Kosakowem kursowania Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Mieszkańcy tej części naszego miasta nie będą więc czuć się pokrzywdzeni względem lokatorów domów w innych dzielnicach.

- PKM to projekt, który poszerzył naszą metropolię i stworzył zupełnie nowe perspektywy dla mieszkańców Żukowa, Kartuz, Kościerzyny i dzielnic o dotychczas niżej dostępności transportowej - nie ma wątpliwości dr Marcin Wołek z katedry rynku transportowego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, radny Gdyni i jeden z autorów projektu PKM. - Choć początkowy okres eksploatacji był trudny, co przy tak wielkim przedsięwzięciu jest zupełnie naturalne, ostatecznie PKM okazała się wielkim sukcesem. Wskazują na to rosnąca liczba pasażerów i wypełnione parkingi przy niektórych przystankach. Apetyt jednak rośnie w miarę jedzenia. Projekt nie jest jeszcze dokończony, bo kiedy z kolegami z Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej tworzyliśmy koncepcję PKM, zakładaliśmy kursy pociągów także do północnych dzielnic Gdyni. Samorząd województwa pomorskiego wspólnie z gdyńskimi samorządowcami i PKP PLK, właścicielem infrastruktury kolejowej, pracują nad tym przedsięwzięciem.

Na doprowadzenie połączenia kolejowego do północnych dzielnic ich mieszkańcy czekają z utęsknieniem od wielu lat. Dziś ze względu na wszechobecne, powtarzające się niemal dzień w dzień zatory drogowe na Estakadzie Kwiatkowskiego, ul. Morskiej, Puckiej, czy Chylońskiej, tracą czas i nerwy w drodze do szkoły i pracy, oraz wracając do swoich domów.

- Projekt kolei do naszych dzielnic jest niestety opóźniony, jak wiele innych w Gdyni, o kilka lat - mówi Krystian Pach, mieszkaniec Obłuża. - Niezmiernie więc mnie cieszy, że urzędnicy zabrali się do pracy.