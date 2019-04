Jedno z najbardziej kłopotliwych skrzyżowań w Gdyni zostanie przebudowane. Prace już trwają, finansują je deweloperzy [zdjęcia,wizualizacje]

Przebudowę kłopotliwego skrzyżowania, na którym ze względu na jego specyfikę potrafią pogubić się nawet doświadczeni kierowcy, finansują Invest Komfort i Przedsiębiorstwo Budowlane Górski, które realizują w pobliżu potężne projekty deweloperskie. Koszt prac oszacowano na 10,5 miliona złotych. Na skutek trwających robót obecny, mało funkcjonalny układ drogowy ulegnie uproszczeniu. Zastąpi go tradycyjne, czterowylotowe skrzyżowanie. Powstanie też sygnalizacja świetlna, co dodatkowo przyczyni się do usprawnienia ruchu. Z pewnością będzie bezpieczniej i bardziej komfortowo.

- W związku z powstającymi w najbliższym sąsiedztwie nowymi budynkami konieczne jest przebudowanie skrzyżowania, tak aby było bardziej czytelne i bezpieczne - mówi Andrzej Bień, wiceprzewodniczący gdyńskiej rady miasta, pełnomocnik ds. bezpieczeństwa prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka. - Układ ulic powodował, że było tam aż pięć wlotów z różnych stron. Sprawiało to, że wielu kierowców miało trudności z prawidłowym zachowaniem na skrzyżowaniu, a kursanci nauki jazdy dostawali gęsiej skórki na samą myśl o jeździe tam podczas egzaminu. Już wkrótce ta sytuacja się zmieni i przejazd przez skrzyżowanie będzie łatwiejszy. Jednak przez najbliższe miesiące będą występowały tam różne utrudnienia, więc potrzeba, abyśmy jadąc tamtędy wytężyli naszą uwagę. Pierwsze efekty powinny być już zauważalne za trzy miesiące.

Przy okazji realizowanych prac są również dobre wiadomości dla rowerzystów i pieszych. Ulica Węglowa na odcinku od skrzyżowania z ulicą Portową do ulicy Bernarda Chrzanowskiego zostanie wyłączona z ruchu i zamieniona w deptak.

W związku z inwestycją zamknięta już została ulica Wendy na odcinku pomiędzy ulicami Świętego Piotra i Bernarda Chrzanowskiego. Ruch z niej został skierowany na ul. Węglową. Zamknięta została także ul. Św. Piotra na odcinku pomiędzy ul. Wendy, a budynkiem nr 21. Ruch z tej ulicy został skierowany na ul. Świętego Wojciecha. Zmiany objęły także lokalizację przystanku autobusowego „Portowa”, który został przeniesiony na ul. Węglową.

Realizacja pierwszego etapu robót powinna zakończyć się w czerwcu. W dalszej kolejności wykonywane będą następne prace.

Zmiany są konieczne, bo już wkrótce w tym miejscu znacząco zwiększy się ruch. To dlatego, że przy skrzyżowaniu ulic Portowej i Wendy, gdzie dawniej funkcjonował przez lata gdyński oddział Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego, powstaje już nowe osiedle mieszkaniowe.

Portova, bo tak nazywa się realizacja Invest Komfortu, nawiązuje prostymi i geometrycznymi formami do modernistycznych tradycji Gdyni. Charakterystyczna, ponad 50-metrowa dominanta, widoczna z ulicy Świętojańskiej, domknie perspektywę Placu Kaszubskiego. W osiedle zostanie też wkomponowany odrestaurowany, zabytkowy budynek.

W pobliżu, po drugiej stronie ulicy, dużą inwestycję mieszkaniową zaplanowało natomiast Przedsiębiorstwo Budowlane Górski, druga z firm, finansujących przebudowę skrzyżowania.