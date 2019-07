Jednak zawiodła lina? Nowe informacje w sprawie wypadku w Parku Rady Europy ZDJĘCIA

Śmiertelnie potrącenie w Rumi 20.04.2019. Nie żyje kobieta

Do tragicznego zdarzenia dosżlo w sobotę, 20 kwietnia, ok. godz. 18 na drodze krajowej nr 6, na wysokości Castoramy w Rumi. Samochód osobowy potrącił kobietę. Do zdarzenia doszło ok. godz. 17:30. Utrudnienia trwały kilka godzin.