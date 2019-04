„Jazda! Motoryzacja w międzywojennej Gdyni”. Nowa wystawa w Galerii Klif

Od piątku w gdyńskiej Galerii Klif będzie można podziwiać unikatowe fotografie przedstawiające pojazdy, jakimi jeździli mieszkańcy miasta w okresie międzywojennym. Muzeum Miasta Gdyni przygotowało 30 plansz w ramach wystawy „Jazda! Motoryzacja w międzywojennej Gdyni”, która będzie dostępna w galerii do końca maja.

- Powstająca infrastruktura portowa i miejska otwierała drogę rozwoju odrodzonego kraju. Co raz więcej osób osiedlało się nad morzem. W ciągu 20 lat liczba mieszkańców z niespełna tysiąca wzrosła do ponad 120 tysięcy. Rozwijała się też motoryzacja. I właśnie o tym opowiada kolejna wystawa, pokazująca dzieje niezwykłego miasta i jego mieszkańców, przybyłych z różnych zakątków kraju, by tu tworzyć „polski Nowy Jork” - zachęca Michał Miegoń z Muzeum Miasta Gdyni.

Na zdjęciach możemy zapoznać się nie tylko z cudami techniki tamtego okresu, ale także zobaczyć jak rozwijało się samo miasto. Organizatorzy zaznaczają, że najstarsze zdjęcie zostało zrobione w 1926 roku i możemy na nim rozpoznać stację benzynową na ul. Węglowej. Wystawa zostanie zainaugurowana oprowadzaniem kuratorskim, które zaplanowano na godz.13.

- Zapraszam mieszkańców Gdyni do poznania naszej drugiej już wystawy, ukazującej dzieje miasta i jego mieszkańców. Konsekwentnie budujemy markę Galerii Klif jako miejsca otwartego na społeczność i kulturę Gdyni. Gościły już u nas wystawy artystów-plastyków, a w lutym zainaugurowaliśmy współpracę z Muzeum Miasta Gdyni. Warto podkreślić, że wystawa, którą prezentujemy została przygotowana przez Muzeum w partnerstwie z Galerią Klif, a opowiada o pięknie, odwadze i nowoczesności – powiedziała Mariola Rogóż, dyrektor Galerii Klif.