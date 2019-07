Janusz Kupcewicz wybrał swoją jedenastkę 90-lecia Arki Gdynia ZDJĘCIA

Pavels Steinbors – obecny bramkarz Arki, zdobywca Pucharu i Superpucharów Polski. - W bramce mieliśmy wspaniałych zawodników, ale myślę, że Pavels od czasu przyjścia do Arki zasłużył zdecydowanie na to miejsce - uzasadnia Janusz Kupcewicz. - Dzięki niemu w dużej mierze Arka gra do tej pory w Ekstraklasie i zdobyła Puchar oraz dwa Superpuchary Polski. Mimo, że miałem okazję grać z pozostałymi nominowanymi bramkarzami, to sukcesy stoją za Pavelsem.

Polskapress