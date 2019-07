Jakub Paur na testach medycznych w Arce Gdynia

Jakubem byłem zainteresowany już prowadząc Cracovię. To uniwersalny, ofensywny zawodnik. Miał być z nami już na początku czerwca, ale musieliśmy trochę poczekać, by poukładał swoje sprawy. Jeśli nie wydarzy się nic podczas testów medycznych, powinien dołączyć oficjalnie do nas jeszcze w tym tygodniu - mówi Jacek Zieliński, trener Arki Gdynia.

Ponadto, ma też na swoim koncie występy w młodzieżowych reprezentacjach Słowacji. Co więcej, powoływany był także w 2017 roku do kadry pierwszej reprezentacji. Teraz czas na to, by pokazał swoje umiejętności w Gdyni!