Jaka będzie pogoda w piątek, 18 stycznia 2019 r. (18.01.2019)? Przelotne opady śniegu i ślisko

Jaka będzie pogoda w piątek?

W dzień na Pomorzu zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie początkowo na wschodzie i południu województwa duże z przelotnymi opadami śniegu, ograniczającymi okresami widzialność poniżej 300 m i powodującymi miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Wieczorem na zachodzie ponowny wzrost zachmurzenia do dużego i lokalnie słaby śnieg. Temperatura maksymalna od -1°C do 2°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, po południu słabnący, nad morzem początkowo dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i zachodni, powodujący miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

Jaka będzie pogoda jutro?

Synoptycy przewidują na północy i północnym wschodzie duże, przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od -2°C na Suwalszczyźnie i w Kotlinie Kłodzkiej do 2°C na wybrzeżu; chłodniej na Podhalu, -5°C. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany i porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie miejscami na północnym wschodzie oraz krańcach południowo-wschodnich okresami duże i tam słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od -8°C, -7°C na wschodzie do -3°C na zachodzie, jedynie nad morzem około 1°C. W kotlinach górskich chłodniej, od -12°C do -9°C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, południowy i południowo-wschodni, tylko na północy kraju południowo-zachodni i zachodni.

Jak będzie pogoda na Pomorzu? Kliknij w obrazek, aby dowiedzieć się więcej!



Jaka będzie pogoda na najbliższe dni?

