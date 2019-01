Jaka będzie pogoda w czwartek, 31 stycznia 2019 r.? Na Pomorzu zapowiada się ładny dzień [prognoza pogody]

Jaka będzie pogoda w czwartek?

Zapowiada się ładny dzień na Pomorzu. Na północy, wschodzie i w centrum słabe opady śniegu. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, południowo-wschodni - podają synoptycy. Od rana przyjemna aura, jest trochę ślisko na drogach, ale w południe będzie plusowa temperatura, która zlikwiduje tę niedogodność dla kierowców.

W nocy na północy, wschodzie i w centrum kraju zachmurzenie duże i okresami opady śniegu, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane okresami duże.

Na Pomorzu i we wschodniej połowie kraju miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -5°C do -2°C, nad samym morzem około 0°C, w rejonach podgórskich od -9°C do -7°C.

Wiatr słaby i umiarkowany, w górach w porywach do 80 km/h, południowo-wschodni.

Jaka będzie pogoda jutro?

Jutro będzie bardzo podobnie. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Na Pomorzu, północnym-wschodzie i wschodzie kraju słabe opady śniegu, możliwe również opady marznące powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od -1°C do 2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem i w górach okresami dość silny i porywisty, południowo-wschodni i południowy.

Jaka będzie pogoda na najbliższe dni?

Sprawdźcie, jaka będzie pogoda w całej Polsce - prognoza pogody na najbliższe trzy dni.