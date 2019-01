Jaka będzie pogoda w czwartek, 17 stycznia 2019 r. (17.01.2019)? Silny wiatr na Pomorzu. Na Bałtyku sztorm [prognoza pogody]

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW PIB Gdynia wydało ostrzeżenie o silnym sztormie na Bałtyku. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 17:00 dnia 17.01.2019.

Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 7 do 8, w porywach do 8 w skali B.

Jaka będzie pogoda w czwartek?

W dzień na Pomorzu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, rano i wieczorem lokalnie również deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej. Temperatura maksymalna od 3°C do 5°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, nad morzem dość silny i silny, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 70 km/h, wieczorem nieco słabnący, południowo-zachodni i zachodni.

W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, od zachodu przechodzące w opady śniegu, ograniczające okresami widzialność poniżej 300 m. W powiatach północnych miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o około 8 cm. Temperatura minimalna od -1°C do 1°C. Gdzieniegdzie oblodzenie dróg spowodowane zamarzaniem mokrej nawierzchni. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, rano nad morzem w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni, stopniowo skręcający na zachodni i północno-zachodni, powodujący miejscami zawieje śnieżne.

Jaka będzie pogoda jutro?

W dzień na Pomorzu zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie początkowo na wschodzie i południu województwa duże z przelotnymi opadami śniegu, ograniczającymi okresami widzialność poniżej 300 m i powodującymi miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Wieczorem na zachodzie ponowny wzrost zachmurzenia do dużego i lokalnie słaby śnieg. Temperatura maksymalna od -1°C do 2°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, po południu słabnący, nad morzem początkowo dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i zachodni, powodujący miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie i północy województwa okresami duże z przelotnymi opadami śniegu. Temperatura minimalna od -5°C do -2°C, nad samym morzem około 0°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

Jaka będzie pogoda na najbliższe dni?

