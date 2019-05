Jak spędzić w Gdyni tegoroczny Dzień Dziecka?

W Gdyni jak co roku w Parku Rady Europy odbędzie kolorowy piknik z okazji Dnia Dziecka. Tym razem tematem przewodnim będą cyrkowe atrakcje, w tym między innymi magiczne sztuczki, pokazy gimnastyki artystycznej, żonglerki czy interaktywne warsztaty z robotyki. Ponadto w parku pojawi się dmuchany plac zabaw, a dzieci i młodzież będą mogły wziąć udział w szeregu zawodów sportowych. Organizatorzy nie zapomnieli również o kąciku zdrowia. Każdy mały uczestnik będzie mógł skorzystać z porad fizjoterapeuty czy zbadać ząbki i rozwój zgryzu. Impreza odbędzie się w godz. 11:00-16:00.

Z kolei na placu przed Muzeum Marynarki Wojennej wszystkie dzieci przywita Król Neptun. W sobotę szykuje się prawdziwy chrzest morski, bowiem dzieci będą musiały wykonywać różne nietypowe zadania, aby zasłużyć sobie na przyjęcie do marynarskiego grona.

Tego dnia warto odwiedzić również Centrum Nauki Experyment, które zapowiada moc ekstremalnych doznań. Tym razem dzieci i młodzież mogą pozwolić sobie na nieco więcej i nie będą musiały przejmować się bałaganiarstwem. Wszystko oczywiście pod czujnym okiem edukatorów.

– Planujemy robić wszystko to, czego na co dzień nie wolno robić w laboratoriach. Choć niektóre z doświadczeń są już znane z EXPERYMENTU, to bez wątpienia nowością będzie ich skala. Poszczególne substancje potrzebne nam do wybuchów, tworzenia mgły czy produkcji slime’ów przygotowujemy w dziesiątkach kilogramów! – powiedział Zbigniew Czapliński, specjalista działu Wydarzeń i Programów Naukowych Centrum Nauki EXPERYMENT.