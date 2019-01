Jak smakuje Ameryka?

Czym jest kuchnia amerykańska?

Kuchnia amerykańska to tak naprawdę dania z całego świata, które stały się bardzo popularne na kontynencie amerykańskim. To także specyficzny styl gotowania i spożywania posiłków. Szybkie dania typu fast food czy zwyczaj weekendowego grillowania noszącego nazwę barbecue wywodzą się właśnie z tej kultury i przyjęły się już niemal na całym świecie.

Popularne dania

Hamburger i hot-dog to już klasyka, ale warto pamiętać, że kuchnia amerykańska to o wiele więcej propozycji nie tylko obiadowych. Na wschodnim wybrzeżu na przykład bardzo popularne są ryby i owoce morza! W Polsce przyjęły się między innymi nuggetsy, sałatka colesław, steki, soczyste żeberka, opiekana kukurydza, puszyste naleśniki z syropem klonowym. Niewielu z nas słyszało natomiast o macaroni and cheese, w skrócie mac and cheese. To nic innego jak makaron zapiekany z sosem beszamelowym i z roztopionym serem cheddar. W Polsce nie do końca znana jest też kanapka PB&J – czyli peanut butter and jelly. To chleb tostowy z masłem orzechowym i konfiturą uwielbiany przez amerykańskie maluchy.

