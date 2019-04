Jak liczy się punkty po ukończeniu 8 klasy? Egzamin ósmoklasisty 2019 i rekrutacja do szkół średnich na rok 2019/2020 dla absolwentów SP

Punkty na zakończenie szkoły podstawowej brane są pod uwagę podczas rekrutacji do szkoły średniej. Każda szkoła średnia ustala swoje progi punktowe kwalifikujące do przyjęcia do danej klasy w szkole.

Jak liczy się punkty po 8 klasie?

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać uczeń wynosi 200.

1. Połowa - 100 punktów - to maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać z egzaminu ósmoklasisty.

- to maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać z egzaminu ósmoklasisty. 2. Druga połowa - kolejne 100 punktów - to łączne punkty: "za świadectwo", za oceny z końcowe na świadectwie z 4 przedmiotów (szczegóły poniżej), za szczególne osiągnięcia np. uzyskanie tytułu finalisty w konkursie kuratoryjnym oraz za aktywność na rzecz innych ludzi (wolontariat).

1. Punkty za wyniki egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty zaczyna się 15.04.2019 r., trwają trzy dni - do 17.04.2019. Wyniki uczniowie otrzymają tydzień przed ukończeniem roku szkolnego - 14.06.2019 r.

Uczniowie otrzymają wyniki w procentach (na punkty przeliczamy je mnożąc wynik procentowy przez 0,35):

z języka polskiego (100 procent x 0,35 = 35 punktów maksymalnie)

z matematyki (100 procent x 0,35 = 35 punktów maksymalnie)

z języka obcego (100 procent x 0,35 = 35 punktów maksymalnie)

Maksymalnie można otrzymać 100 punktów.

2. Punkty: "za świadectwo" i osiągnięcia

Maksymalnie można otrzymać 100 punktów.

Tu bierze się pod uwagę (sumuje) następujące składniki:

- punkty z 4 ocen na świadectwie: język polski i matematyka oraz dwa wybrane przedmioty, w zależności od tego, jakie są brane pod uwagę podczas rekrutacji w danej szkole średniej

I tak:

za 6 (celujący) - 18 punktów

za 5 (bardzo dobry) - 17 punktów

za 4 (dobry) - 14 punktów

za 3 (dostateczny) - 8 punktów

za 2 (dopuszczający) - 2 punkty

- punkty za świadectwo z paskiem (średnia ocen powyżej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie) - 7 punktów

- punkty za aktywność na rzecz innych ludzi - 3 punkty

- punkty za szczególne osiągnięcia np. tytuł finalisty z konkursów kuratoryjnych - max 18 punktów

