Jak dostać pracę za granicą?

Polska wkłada wiele wysiłków, ażeby zwiększyć obecność oraz liczbę swoich reprezentantów na różnych szczeblach międzynarodowych struktur. Dostanie się na staż do Brukseli albo do wymarzonej pracy za granicą jest jak najbardziej realne. Wystarczy tylko aplikować ! Dostępne są bowiem liczne programy, a rekrutacje odbywają się ciągle, lub cyklicznie. Ważne, że starać się może każdy. Nie tylko ci, którzy są wykształceni w kierunku stosunków międzynarodowych albo interesują się prawem, czy historią. Instytucje i organizacje światowe poszukują nierzadko ekspertów od sztuki po nauki ścisłe. Aby wziąć udział w konkursach warto wiedzieć, jak się za to zabrać.

Polecamy zatem specjalną publikację _Poradnik na temat kariery w instytucjach i organizacjach międzynarodowych. _Znajdują się w niej praktyczne wskazówki i informacje o możliwościach kariery w organizacjach tj.: Unia Europejska, Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), a także Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), Rada Europy (CE), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Światowa Organizacja Handlu (WTO), czy też Bank Światowy (WB). Poradnik jest dostępny do pobrania za darmo z witryny Ministerstwa Spraw Zagranicznych https://tiny.pl/tmsck.

Nie bój się startować w konkursach! Wysyłając aplikację możesz tylko zyskać! Zapraszamy do lektury!