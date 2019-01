Jak być liderem? Naucz się skutecznego przywództwa

Czym jest przywództwo?

Przywództwo to nic innego jak umiejętność działania w różnych sytuacjach – niekiedy bardzo nietypowych i nagłych. To zdolność dostrzegania, niemal nieuchwytnych szans i możliwości, powiązana z dużą determinacją w ich wykorzystaniu.

W szerszym kontekście, przywództwo można rozumieć jako pewnego rodzaju zdolność wpływania na ludzi (jednostki lub grupę), w celu osiągnięcia określonych celów. Rola lidera oparta jest głównie na autorytecie jednego człowieka oraz na władzy, którą inni akceptują. Dzięki wyłonieniu przywódcy można ustalić kierunek dalszych działań pracowników oraz wypracować spójną wizję przyszłości firmy. Przywództwo to również umiejętność motywowania, inspirowania i wyzwalania pozytywnej energii w ludziach.

Kto może być przywódcą?

W praktyce, przywództwo polega przede wszystkim na działaniu, a to zaś ma bezpośredni wpływ na stabilność firmy, jej rozwój, stopień realizacji założonych celów czy przyjętej strategii. Co ważne, działania przywódcze mogą być podejmowane nie tylko przez formalnych liderów, lecz przez każdego pracownika, bez względu na stanowisko, jakie zajmuje. Oznacza to, że w zależności od sytuacji,

każdy w może być przywódcą, również jeśli oficjalnie nie jest szefem zespołu.

Obecnie firmy, które chcą istnieć na rynku i czerpać zyski z prowadzonej działalności, powinny stawiać na innowacyjność. Ta zaś jest możliwa jedynie wówczas, gdy na etapie rozwiązań marketingowych i technologicznych zostaje wyłoniony odważny lider z silnymi cechami przywódczymi.

Lider prowadzi ludzi tam, gdzie chcą iść. Wybitny lider prowadzi ludzi tam, gdzie niekoniecznie chcą iść, ale powinni tam być - Rosalynn Carter

Szkolenie z przywództwa – informacje ogólne

Profesjonalne szkolenia ze skutecznego przywództwa (oferowane np. na https://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/przywodztwo-i-swiadome-przywodztwo-elastycznosc-i-konsekwencja,26/) to świetny sposób, aby zdobyć wiedzę na temat dynamicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego oraz dowiedzieć się więcej na temat cech, którymi powinien charakteryzować się każdy współczesny przywódca. Najlepsi liderzy powinni inspirować ludzi, a także umiejętnie motywować i zachęcać do rozwoju osobistego.

Przykładowe szkolenie z przywództwa trwa 2 dni, w trakcie których, doświadczeni trenerzy pomogą każdemu uczestnikowi odkryć siebie, zrozumieć nowoczesne i skuteczne praktyki związane z przywództwem, a także określić swoją indywidualną drogę rozwoju.

Najlepiej jeśli program szkolenia jest oparty nawet w 90% na praktyce. Podczas zajęć, uczestnicy powinni mieć możliwość m.in. dokonania analizy case study firmy poprzez gry, symulacje i tzw. role playing.

Korzyści z udziału w szkoleniu z przywództwa

Udział w szkoleniu prowadzonym przez doświadczonych trenerów to znakomita okazja do tego, by zrozumieć najważniejsze zasady efektywnego przywództwa, dowiedzieć się w jaki sposób kierować swoją energię na poszczególne działania, a także zyskać większą (i niezbędną zwłaszcza dla lidera) pewność siebie.

Profesjonalne szkolenie to również szansa, by każdy uczestnik zdobył indywidualną diagnozę stylu przywódczego, nauczył się budować dobre, a zarazem długotrwałe relacje oraz poznał nowoczesne, a przy tym skuteczne modele przywództwa, które będzie mógł później wykorzystać w swojej firmie.

Ukończenie cyklu szkoleń pozwala także:

nauczyć się dostosowywać optymalną strategię do otoczenia rynkowego

pozyskać wiedzę o tym, jak umiejętnie korzystać z władzy

przygotować się do przewodzenia pokoleniu „Z” i millenialsom

Cykl szkoleń z przywództwa przeznaczony jest dla liderów, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i zdobyć nowe kompetencje, managerów, prezesów oraz osób zasiadających w zarządzie, a także właścicieli różnych przedsiębiorstw.

Przykładowy program realizowany w trakcie szkoleń

Podczas szkoleń ze sztuki przywództwa, uczestnicy mogą pozyskać wiedzę z różnych obszarów, związanych z tym tematem.

Przykładowy program uwzględnia np. omawianie profilu współczesnego przywódcy (w tym wartości, którymi powinien kierować się w swojej codziennej pracy, czynników wpływających na jego efektywność i tzw. diffused leadership).

Kolejnym wątkiem poruszanym podczas szkolenia są style przywództwa. Na tym etapie, trener m.in. dokonuje indywidualnej diagnozy stylu przywódczego uczestnika oraz omawia możliwe sposoby wdrażania stylów przywództwa w warunkach niesprzyjającego środowiska.

Jednym z bloków tematycznych poruszanych podczas szkolenia jest także tzw. „przywódca wrażliwy”. W tym przypadku prowadzący zajmuje się m.in. dokładnym omówieniem tematu tzw. wysokiej inteligencji emocjonalnej, piramidy EQ i daniem praktycznych wskazówek związanych z jej wykorzystaniem na etapie podejmowania decyzji.

Kolejnym tematem, poruszanym w trakcie warsztatów jest świadome korzystanie z władzy. W tym przypadku trener przybliża uczestnikom współczesne modele przekazywania władzy oraz porusza jej temat w kontekście pokolenia „Z” i millenialsów.

Ważnym wątkiem, omawianym podczas szkolenia ze sztuki przywództwa, jest także proces podejmowania decyzji i**identyfikacji problemów**, a także dokonywania oceny i wyboru najlepszych rozwiązań.