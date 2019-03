Jacek Stachursky wziął na warsztat grupę Dżem, "Zimna lufa" zapowiada nową płytę 2K19. Za chwilę premiera kawałka "Doskozzza" [Wywiad wideo].

Stachursky lubi szokować fanów i swoich przeciwników. Wypuszcza kawałek pt. „Zimna Lufa”. Utwór zapowiada album „2K19” (premiera: wrzesień 2019), czyli kontynuację platynowego „1999” oraz złotego krążka „2009”, z których pochodzą takie utwory jak „Gdy Zapłaczesz”, „Zostańmy Razem”, „Dosko”, czy „Jam Jest 444”.

To nie koniec atrakcji. Kolejny singiel ukaże się 5 kwietnia i będzie to długo wyczekiwany przez jego fanów utwór „Doskozzza”, który uruchomi machinę promocyjną płyty „2K19”. Po drodze ukazał się kawałek "Szampan i truskawki", swego rodzaju zabawa z widzem, pastisz, jakkolwiek to nazwać.

Warto wspomnieć, że w 2019 roku Jacek Stachursky obchodzi 25-lecie działalności artystycznej.

Zapraszam do oglądania całej rozmowy - Stachursky wciąż szokuje. Tomasz Dereszyński.