Inspekcja Handlowa przeprowadziła kontrolę jaj sprzedawanych w sklepach. Wyniki? Kiepskie

Co włożyć do koszyka wielkanocnego na święcenie pokarmów?

Kontrola wykazała też, że 10 proc. partii jaj kwalifikowało się do niższej kategorii wagowej, niż wynikało to z informacji podanej na opakowaniu.

Posypały się kary. Ustalenia z kontroli dały podstawę do wydania 44 decyzji o wymierzeniu kar pieniężnych przedsiębiorcom, którzy wprowadzili do obrotu jaja nieodpowiadające przepisom o jakości handlowej, w tym 20 decyzji dotyczących zafałszowania. Łączna kwota kar wyniosła 41,1 tys. zł. Nałożono też 8 mandatów karnych na łączną kwotę 3,9 tys. zł za popełnienie wykroczeń polegających m.in. na wprowadzeniu do obrotu jaj przeterminowanych

Na co uważać, żeby nie dać się zrobić w jajo przy zakupie jajek? Warto np. pamiętać, że szata graficzna opakowania często bywa myląca. I to, że widzimy na niej wieś, czy kurę, radośnie skubiącą trawę, nie oznacza wcale, że to właśnie od niej pochodzi produkt, który wkładamy do koszyka.

- Jaja kupione w sklepie powinny mieć na skorupce kod producenta poprzedzony cyfrą oznaczającą metodę chowu. Cyfra 0 oznacza chów ekologiczny, 1 to chów na wolnym wybiegu, 2 to ściółkowy, a 3 to klatkowy- podpowiada UOKiK.

Zwracajmy też uwagę na inne obowiązkowe informacje, które muszą być dostępne dla konsumentów niezależnie od tego, czy jaja są opakowane czy sprzedawane na sztuki: data minimalnej trwałości, metoda chowu kur. Wyjaśnienie kodu musi być umieszczone na opakowaniu lub na widocznej wywieszce.