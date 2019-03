IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Na Pomorzu może solidnie powiać!

Ostrzeżenie wydane przez IMGW dotyczy nadmorskiej strefy od powiatu słupskiego do nowodworskiego. Meteorolodzy przewidują silne wiatry i ostrzegają przed możliwością wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 95 km/h, w nocy i rano miejscami do 110 km/h z południowego-zachodu i zachodu. Możliwe burze.

IMGW zaleca duża ostrożność, śledzenie komunikatów i dostosowanie swoich plany do warunków pogodowych.

Dziś, 4.03, nad nad Wejherowem i pobliskimi miejscowościami przeszła nawałnica, która wyrządziła ogromne szkody, zerwała dachy, połamała drzewa. ZOBACZCIE ZDJĘCIA