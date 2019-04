Ile kosztuje organizacja Pierwszej Komunii? Koszt imprezy w Trójmieście. Ile kosztuje pierwsza komunia na Pomorzu?

Rower Metropolitalny Mevo ma zawał. Mieszkańcy: "To komedia" [zdjęcia]

Rowerów nie ma, a jak są, to najczęściej rozładowane. Zdarzają się błędy w aplikacji i z działaniem GPS. System jest póki co, niewydolny, a jego operator zawiesił właśnie możliwość dokonywania płatności, co oznacza, że kto dotychczas nie wykupił przejazdów, obecnie tego nie zrobi...