I etap systemu roweru metropolitalnego Mevo wystartował! W 14 pomorskich gminach można już wypożyczyć ponad 1200 jednośladów

Możliwość wypożyczania błękitnych rowerów Mevo ruszyła we wtorek 26 marca po południu. Na 660 stacjach systemu w 14 gminach zrzeszonych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot do dyspozycji jest na razie 1204 jednoślady, czyli średnio po dwa na stację.

Trzeba jednak przypomnieć, że Mevo startuje z pięciomiesięcznym opóźnieniem i póki co nie z całą przygotowaną flotą. Dzisiaj uruchomiony został dopiero pierwszy etap systemu w którym do dyspozycji mieszkańców Trójmiasta oraz gmin Tczew, Pruszcz Gdański, Rumia, Reda, Puck, Władysławowo, Żukowo, Kartuzy, Stężyca, Somonino i Sierakowice oddanych zostało 30 proc. z 4080 rowerów całej floty Mevo. To, kiedy dostępne będą wszystkie jednoślady wciąż pozostaje niewiadomą.

To że Mevo w końcu rusza to i tak sukces. Łatwo bowiem nie było - problemy i opóźnienia deklarowanego terminu startu I etapu systemu na bieżąco opisywaliśmy od listopada.

- Jednym z największych wyzwań okazał się GPS. Było to niezwykle ważne z punktu widzenia użytkowników. Z uwagi na fakt, że rowery można pozostawiać w dowolnym miejscu miast, działanie systemu GPS pozwalającego na precyzyjną lokalizację rowerów jest kluczowe. Bardzo skrupulatnie, partia po partii wybieraliśmy losowo rowery do testów, aby mieszkańcy mogli cieszyć się z jak najlepszego systemu - mówi Michał Glaser, dyrektor biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

- Pierwotnie Obszarowi zabrakło ostrożności w informowaniu o terminach inauguracji i jasnego komunikatu: „robimy pierwszy taki system, jest duże zagrożenie że coś się przesunie”. W Chinach podobny system był testowany równy rok w warunkach prototypu. Jesteśmy pod wrażeniem, że polsko-niemieckiej ekipie zajęło to właściwie bardzo krótki czas - podkreślają aktywiści z „Rowerowej Metropolii”.

Jak pokrótce wygląda samo wypożyczenie roweru? Możemy to zrobić za pomocą aplikacji na smartfona, strony rowermevo.pl albo poprzez kontakt z całodobowym Biurem Obsługi Klienta. Wspomniana aplikacja dostępna jest zarówno dla systemu Android jaki i IOS.

Opłata inicjacyjna wynosi 10 zł. Mevo możemy wypożyczyć na minuty - każda to 5 gr. albo w wielu taryfach okresowych. Miesięczna to koszt np. 10 zł z 90 bezpłatnymi minutami przejazdu dziennie. Dany rower można sobie zarezerwować (rezerwacja ważna jest 15 min) i niekoniecznie trzeba odstawiać go na stację, ale pozostawienie go w innym miejscu kosztuje dodatkowe 3 zł.