Grzegorz Witt tymczasowo poprowadzi Arkę Gdynia

Grzegorz Witt to doskonale znana postać kibicom żółto-niebieskich. Z Arką związany był wcześniej jako zawodnik od 1990 roku. Z roczną przerwą w 1998 roku, w szeregach gdyńskiego klubu grał do 2002 roku. Był współautorem dwóch awansów do II ligi w latach 1992 i 2001. Miał okazję pełnić rolę kapitana zespołu.

Co ciekawe, w 1994 roku został najmłodszym, pierwszym trenerem w dziejach klubu. Miał wtedy niespełna 26 lat.

W ostatnim czasie natomiast Witt pełnił rolę drugiego trenera w sztabach Grzegorza Nicińskiego, Leszka Ojrzyńskiego i Zbigniewa Smółki. Wiadomo, że Witt pełnić będzie rolę szkoleniowca tymczasowego. Działacze Arki rozglądają się obecnie za nowym trenerem, który poprowadzi zespół i spróbuje zapewnić mu utrzymanie w piłkarskiej elicie w Polsce.

Przypomnijmy, że we wtorek Dominik Midak, właściciel Arki, za pomocą mediów społecznościowych, poinformował opinię publiczną o tym, że żółto-niebiescy kończą współpracę ze Zbigniewem Smółką. Stało się to jeszcze przed derbami Trójmiasta z Lechią Gdańsk (0:0).