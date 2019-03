Grzegorz Furgo: Ludzie zasługują na to, żeby prawo było bardzo dobre, a obecnie jest byle jakie. [WYWIAD]

Interpelacje są ważnym elementem pracy posła?

To jest jeden z najważniejszych instrumentów w ręku posła, niezależnie od tego czy opozycji, czy partii rządzącej. Interpelacja to forma pytania m.in. na bulwersujące rzeczy, które odbywają się w Polsce. Posłowie zajmują się problemami w całym kraju. Interpelacja jest o tyle niewygodna dla władzy, że nasze zapytanie musi mieć odpowiedz na piśmie, która jest dobrze umotywowana. Wiem z doświadczenia, że ministrowie z premierem na czele, niezbyt lubią interpelacje. Słowo jest ulotne, natomiast po interpelacji zawsze zostaje ślad. Możną ją udostępnić w mediach, w związku z tym to jest bardzo ważny instrument.

Wysłał Pan ponad 1000 interpelacji. Skąd taka liczba?

W moim przypadku to nie są tylko interpelacje, ale również zapytania. Moje biuro pracuje codziennie, często po 8-9 godzin dziennie. Ich ilość wynika z normalnej pracy, tyle jest problemów w kraju. Powodem jest też bardzo złe stanowienie prawa w Polsce, ale jest bardzo dużo różnych patologicznych sytuacji, które się odbywają w kraju. Bardzo dużo ludzi zwraca się pisemnie o pomoc. Jest bardzo dużo bałaganu, na który poseł powinien reagować. Te problemy mają często ogromną skalę. Co najważniejsze moje interpelacje w bardzo wielu przypadkach pomagają. Rządzący się reflektują i poprawiają swoje pomyłki oraz błędy urzędników.

Kto przygotowuje interpelacje?

Pracujemy nad nimi wszyscy razem. Nikt ich za mnie nie pisze. Mój zespół wyszukuje problemy, następnie razem je omawiamy. Każda interpelacja jest nam znana, nie piszemy ich na zamówienie, żeby poprawić sobie statystyki w sejmie. Uważnie monitorujemy to, co się dzieje w kraju i zagranicą, bo Polska to również nasze stosunki międzynarodowe. Pytamy o niejasne sprawy dotyczące obronności czy polityki zagranicznej. Interpelacje muszą być odpowiednio przygotowane prawnie, żeby przeszły przez wszystkie procedury sejmowe i trafiły do odpowiednich osób. Kiedy już dociera do ministrów i premiera, oni kierują ją dalej do ludzi, którzy przygotowują odpowiedź. Najważniejsze jest to, że rząd zagłębia się w temat. W wielu przypadkach taka interpelacja pokazuje temat, o którym urzędnicy nic nie wiedzą.

Jeżeli mieszkaniec chciałby poruszyć jakiś problem, wystarczy, że się zgłosi do biura?

Oczywiście może do mnie napisać. Tylko trzeba pamięć, jeżeli jest to problem lokalny, to ma do swojej dyspozycji również radnego miasta, który też ma do dyspozycji formę kontroli samorządowej na szczeblu lokalnym. Bardzo dużo spraw lokalnych było przez nas interpelowanych do urzędów policji, marszałka samorządu wojewódzkiego czy prezydentów miast.

Często zgłaszają się do Pana ludzie z różnych miejsc Polski?

Mam bardzo dużo korespondencji, dotyczących szerokich tematów. Można powiedzieć, że jestem rozchwytywanym posłem. Jeżeli jakiś temat wykracza poza moją wiedzę to oddaje to kolegom posłom, którzy się w tym specjalizują. Trzeba zrozumieć, że jeżeli poseł się zna na wszystkim to jest słabym posłem. Każdy z nas specjalizuje się w jakiejś dziedzinie. Warto się zwracać z problemami do posłów, po to ludzie mają swoich przedstawicieli w parlamencie. Naszym obowiązkiem jest się tym zająć, a władza musi na to odpowiedzieć, ponieważ bierze za te problemy odpowiedzialność.

Zajmowanie się tymi problemami wynika tylko z czysto zawodowych pobudek?

Po to się trafia na wiejską, zostaje się wybranym przez społeczeństwo, żeby być ich reprezentantem. To ogromne zobowiązanie. To nie jest żaden slogan. To moja rola i normalna praca, w której jestem po 12 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu. Taka jest skala problemów w kraju. Do tego dochodzą wszystkie komisje i inne obowiązki sejmowe.

Zdarzają się sytuacje, że odpowiedź z ministerstw nie jest zadowalająca?

Bardzo często się zdarza. W takich sytuacjach piszemy do premiera lub do wicepremiera. Odpowiedzi są w wielu przypadkach wymijające. Nieszczęśliwie dla ministrów w takim wypadku posłowie mają do dyspozycji mównicę sejmową. Zwyczajnie głupio im jest, jeżeli członek rządu dostanie pytanie, na które nie odpowiada. Wystąpień słuchają jego przełożeni - w wielu przypadkach najważniejsze osoby w państwie dowiadywały się o problemach społecznych z interpelacji i wystąpień poselskich. Istnieje jeszcze zapytanie poselskie, które umożliwia nam wezwanie ministra np. na komisję sejmową. Rządzący w dłuższej perspektywie nie mają żadnych szans na ukrycie problemów, których nie chcą wyjaśnić. Poseł ma bardzo duży wachlarz uprawnień, z których warto korzystać. Czasami tylko wyjaśniamy sprawę, ale ogromna większość interpelacji dotyczy poważnych problemów.

Interpelacje wywołują dyskusje w sejmie?

Interpelacje działają i dosyć poważnie są rozważane. Głównym zadaniem opozycji jest monitorowanie tego jak działa państwo. My nadzorujemy prace rządu i wszystkich urzędników, o czym wiele osób nie wie. Może nie są one tak powszechnie znane w obiegu publicznym, ale zapewniam, że to skuteczne narzędzie.

Funkcja kontrolna parlamentu powinna być rozszerzona?

Ona jest wystarczająca. Instrumentów jest bardzo dużo, łącznie z komisjami. Tylko trzeba od posłów wymagać wykonywania swoich obowiązków rzetelnie i respektowania prawa. Rządzący przestrzegając prawa powinni reagować na interpelacje. Problemy w nich poruszane nie są wyssane z palca.

Jak Pan ocenia prace opozycji w obecnej kadencji sejmu?

To bardzo trudne pytanie. Jestem w sejmie pierwsza kadencje, ale z tego co słyszę, jest to najtrudniejsza kadencja parlamentu w historii z powodu podejścia partii rządzącej do zmian, które zaproponowała. Wszechobecny bałagan, łamanie konstytucji, co będzie miało konsekwencje karne, gdy przegrają wybory. To jest bardzo niespokojna kadencja, która daje nam dużo do myślenia, co z tą Polską. Praca w sejmie jest bardzo źle zorganizowana, ogromna liczba głosowań nocnych. Posłowie pracują po 18 godzin, po których już nawet nie wiedzą nad czym głosują, jakby władzy na tym zależało. W wielu przypadkach głosowania kończyliśmy rano, po 20 godzinach pracy. Sejm nie powinien działać w taki sposób. Ludzie zasługują na to, żeby prawo było bardzo dobre, a obecnie jest byle jakie.

Planuje Pan start do Parlamentu Europejskiego, czy zostaje Pan w sejmie?

Tak planuję. Wszędzie tam jest praca dla obywateli. Jesteśmy europejskim państwem jako bardzo duży euroentuzjasta nie wyobrażam sobie Polski bez Unii Europejskiej, a takie zakusy są. Zależy mi na tym, żeby do Parlamentu Europejskiego pojechała odpowiednia delegacja polskich parlamentarzystów. W Unii jest się o co bić, PE to przedłużenie polskiego parlamentu. Decyduje się tam o bardzo dużych pieniądzach i prawie europejskim. To bardzo ważna instytucja, absolutnie nie do zlekceważenia. Nadchodzące wybory są jednymi z najważniejszych w historii, gdzie będą decydowały się przyszłe losy państwa.

Co może się zmienić po tych wyborach?

Jeżeli wygra opozycja, w co głęboko wierzę, to Polska wróci do pozycji międzynarodowej na którą zasługuje. Jesteśmy dużym państwem i powinniśmy odgrywać bardzo ważną rolę w Unii Europejskiej. Nasza przegrana będzie bardzo czarnym scenariuszem, z wyprowadzeniem Polski z Unii Europejskiej włącznie. Unia nie chce nas wyrzucać, a my sami możemy doprowadzić do sytuacji, gdzie poza Unią się znajdziemy. Przyniesie to nam bardzo poważne koszty i konsekwencje w biologicznym istnieniu państwa polskiego. Lata bezpieczeństwa wszystkich minął, nic nie jest dane na zawsze. Przychodzi czas, gdzie nad kartą wyborczą trzeba się będzie zastanowić, jacy ludzie będą mieli wpływ na naszą przyszłość.