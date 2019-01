"Gry dziecięce". Nowa wystawa w Gdyńskim Centrum Filmowym

W piątek, 25 stycznia odbył się wernisaż wystawy w Gdyńskim Centrym Filmowym. W galerii przedstawiono niezwykłą twórczość bydgoskiej artystki Anny Waligórskiej.

Projekt “Gry dziecięce” prezentuje obrazy odsłaniające świat dziecka, a przede wszystkim zatrzymując ulotne chwile z życia najmłodszych. Malarka podkreśla, że twórczość prezentowana w przestrzeniach galerii Gdyńskiego Centrum Filmowego tak naprawdę została zaczerpnięta z własnych doświadczeń i przeżyć.

-Kilka lat temu pojawiły się dzieci i postanowiłam coś z tym zrobić, nadać sens elementom ich małego świata, ocalić je z zatrzęsienia - opowiada Artystka. - Dlatego, w nadziei na inny obrót rzeczy, zaczęłam malować Gry dziecięce. Chciałam podnieść upadły drobiazg, plastikowemu bublowi nadać indywidualny charakter, ha, przeanielić go, żeby ów bubel, który nas przeżyje i złoży zeznania na sądzie, świadczył o nas jak najlepiej. I mówił o nas jak najczulej - przyznaje Anna Waligórska.

W obrazach odkrywamy przedmioty, które są związane z rozmaitymi historiami i anegdotami. Kto jednak uważa, że wystawa przedstawia jedynie świat dziecka, powinien na własne oczy przekonać się o wielowymiarowości tego projektu.

- Grozę budzi natłok wszechobejmujących mnie rzeczy. Jest ich tyle, że przestaję je widzieć. Zlewają się w bezkształtną masę, zasłaniają swoją pojedynczość. Nadprodukcja towarów, nachalna podaż i monstrualny popyt zdegradowały w moich oczach przedmiot. Rękodzielniczy wyrób, który kiedyś w razie awarii, zamiast wyrzucać go do kosza, zanosiłam do naprawy, przestał istnieć. Umarł artefakt, a zastąpił go badziew, szmelc o ontologii widma - mówi Anna Waligórska.

Wystawa będzie prezentowana do 9 lutego.