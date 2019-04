Grupa Dancing Wheels Gdynia na próbie generalnej "Tańca z gwiazdami" w Warszawie! Zobacz, co tam się działo! [zdjęcia]

Pięć pań trenujących w każdy piątek o godz. 17 w Szkole Podstawowej nr 8 w Orłowie w stolicy w Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM Studio poznało podczas tej wizyty także inne, znane postaci z telewizji, w tym Krzysztofa Ibisza i Rafała Maseraka.

"Teraz nasze serca są jeszcze bardziej zapełnione miłością do tańca" - twierdzą tancerki z Gdyni.

Wizyta w studiu TVN możliwa była dzięki Karinie Kocieniewskiej, trenującej na co dzień niepełnosprawne tancerki z Gdyni. Zna ona Stefana Terrazzino ze wspólnych występów. To właśnie włoski tancerz słysząc, z jakim zapałem trenują w Orłowie uczestnicy grupy Dancing Wheels Gdynia, postanowił zaprosić panie do Warszawy.

- Próba generalna "Tańca z gwiazdami" trwała dwie godziny - mówi Karina Kocieniewska. - Uczestniczyli w niej oczywiście wszyscy tancerze, tancerki i znane postacie, występujące w programie. Po zakończeniu poprosiliśmy Krzysztofa Ibisza o wspólną fotografię. Zachował się bardzo sympatycznie, bo zaprosił do zdjęcia także innych uczestników "Tańca z gwiazdami".

Oznaczało to, że na wspólnej fotce znalazły się także inne, znane osoby, w tym Agnieszka Radwańska i Justyna Żyła. Panie, które odwiedziły gwiazdy TVN, mówią, że spotkały się z bardzo ciepłym, serdecznym przyjęciem.

W grupie Dancing Wheels Gdynia trenuje już kilkanaście osób. Ze względów logistycznych do Warszawy wybrać mogło się tylko pięć. Jak mówi Karina Kocieniewska, grupa, założona dwa lata temu, ostatnio dość często występuje podczas różnego rodzaju wydarzeń. Zapowiada też, że podobne zajęcia zorganizuje też w Gdańsku.

- Osoby na wózkach z miasta, w którym mieszkam, także chcą tańczyć - mówi Karina Kocieniewska. - Jest taka potrzeba, dlatego zamierzam takie zajęcia zorganizować.