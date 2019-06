Gran Fondo Gdynia. Wyścig z morza i marzeń za nami [zdjęcia]

Uczestnicy rywalizowali na dwóch dystansach: Gran Fondo (134 km) i Medio Fondo (80km). Trasa prowadziła przez najpiękniejsze miejsca na Kaszubach, a zaczynała się i kończyła na gdyńskim skwerze Kościuszki.

Imprezie towarzyszyły - akcja charytatywna “W 80 dni dookoła świata” oraz kampania społeczna “Ktoś czeka na mnie w domu”. Ambasadorami wyścigu zostali znani z ekranów telewizji aktorzy Joanna Jabłczyńska i Jakub Wesołowski, którzy również wzięli udział w rowerowej rywalizacji.

- Gdynia kocha sport - napisał w liście do uczestników Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. - Dbamy tu o wysoką jakość i stawiamy na powszechny dostęp do radości, która płynie z aktywnego spędzania czasu wraz z innymi. Każdy, kto choć raz stanął na starcie profesjonalnie zorganizowanych zawodów […] wie, że uczucie to potrafi uzależnić.