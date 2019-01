Grafficiarze z Trójmiasta pomalowali skład pociągu SKM w Lęborku. Prokuratura rozważa, jakie zarzuty im postawić [ZDJĘCIA]

Lęborska policja zatrzymała czterech mężczyzn, którzy noca, 5 stycznia pomalowali stojący na bocznicy skład SKM.

- Policjanci po pościgu zatrzymali czterech mieszkańców Trójmiasta z drabinami i sprzętem do malowania graffiti - informuje asp.sztab. Magdalena Zielke z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.

Wstępnie straty wycenione zostały na 70 tys. zł. Mężczyźni nie przyznali się do winy.

Sprawę prowadzi prokuratura w Lęborku. Jeszcze nie wiadomo jakie zarzuty usłyszą mężczyźni. Policja zatrzymała ich pod zarzutem niszczenia cudzego mienia, jednak sprawa nie jest tak oczywista.

- Ta sprawa jest przedmiotem naszej analizy - mówi Patryk Wegner, prokurator rejonowy z Lęborka - Sprawdzamy czy doszło do zniszczenia mienia. Trzeba wykonać dodatkowe czynności. W zależności od ustaleń, sprawcy usłyszą albo zarzuty zniszczenia mienia, które jest przestępstwem, albo będzie to podlegało pod wykroczenie.

Od czego to zależy? Prokuratura sprawdza, czy w tym wypadku doszło do naruszenia struktury przedmiotu. W przypadku graffiti nie jest to jednoznaczne.

