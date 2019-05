Gra miejska w Gdyni na urodziny Antoniego Abrahama przyciągnęła całe rodziny. Zobacz, jak wyglądała zabawa ZDJĘCIA

Marzą o karierze w modelingu! Casting do Top Model w Gdańsku

Casting do 8. edycji Top Model odbył się w sobotę 18 maja 2019 w hotelu na gdańskiej starówce. Przez ponad 12 godzin zaprezentowąło się kilkaset osób. Radość, ekscytacja, stres i krzyki - tak jednym zdaniem można określić to, co działo się w sali konferencyjnej Radisson Hotel & S...