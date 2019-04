Górnik Zabrze - Arka Gdynia. Żółto-niebiescy w coraz gorszym położeniu

Trwa fatalna seria meczów bez zwycięstwa piłkarzy gdyńskiej Arki. Żółto-niebiescy przegrali w niedzielę 0:1 w słabym stylu wyjazdowy pojedynek z Górnikiem Zabrze, pogrążając się jeszcze mocniej w strefie spadkowej. Na skutek takich wyników i beznadziejnej wręcz momentami gry gdynianie stali się właśnie głównym „faworytem” do opuszczenia po zakończeniu sezonu Lotto Ekstraklasy. Obie drużyny, a szczególnie Arka, są obecnie w takiej sytuacji w tabeli, że w bezpośrednim starciu między tymi ekipami powinno interesować je tylko zwycięstwo. W pierwszej połowie nie było jednak widać determinacji do bardziej śmiałych ataków ze strony żadnego z niedzielnych rywali. Zarówno Górnik, jak i Arka, okopały się w zasiekach obronnych, myśląc głównie o tym, aby nie stracić bramki. Zachowawcza taktyka spowodowała, że mecz nie obfitował, delikatnie to ujmując, w zbyt wiele ciekawych sytuacji w polu karnym. Groźniejszy był mimo wszystko Górnik, który za sprawą strzałów Igora Angulo, Szymona Żurkowskiego i Mateusza Matrasa bliższy był objęcia prowadzenia. Arka oddała zaledwie dwa słabe, celne uderzenia, które jednak w żadnym wypadku nie miały prawa zaskoczyć Martina Chudego.