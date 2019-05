Goran Cvijanović, skrzydłowy Arki Gdynia po meczu z Wisłą Płock: To bardzo ważny punkt dla drużyny

Borykająca się z dużymi problemami z obsadą linii napadu Arka Gdynia w każdym kolejnym meczu musi szukać okazji strzeleckich praktycznie wyłącznie po stałych fragmentach gry. Nie inaczej było w Płocku, gdzie w doliczonym czasie gry Goran Cvijanović dorzucił piłkę z rzutu wolnego w pole karne, a ładnym uderzeniem głową popisał się duński stoper Frederik Helstrup. To było premierowe trafienie rosłego obrońcy w meczu Arki.

- Dla nas ważne jest to, że już od kilku spotkań jesteśmy niepokonani i ma to przełożenie na atmosferę w szatni. Wcześniej w ogóle nie zastanawiałem się nad tym kiedy i w jakich okolicznościach zdobędę pierwszą bramkę dla Arki, bo dla mnie jako obrońcy najważniejsze jest nie tracić goli. Każdy gol strzelony przeze mnie jest tylko dodatkiem do moich podstawowych obowiązków - tłumaczył po spotkaniu Frederik Helstrup.

- Sytuacja z końcówki meczu pokazała jak piłka nożna jest okrutna i przewrotna. My się cieszymy, Wisła dzisiaj płacze, ale to jest cały urok piłki. Mecz był bardzo zacięty, gdyż oba zespoły znały jego stawkę. Zwycięstwo dawało olbrzymi komfort przed ostatnimi meczami. Remis jest korzystniejszy dla nas, bo mamy teraz dwa mecze u siebie, a Wisła jedzie na dwa wyjazdy - wyjaśniał na pomeczowej konferencji Jacek Zieliński, trener Arki Gdynia.

- To bardzo ważny punkt dla naszej drużyny i ja zawsze daję z siebie maksimum - mówił przed kamerą klubowej telewizji Arki TV Goran Cvijanović, słoweński skrzydłowy. - Jestem bardzo zadowolony, bo dołożyłem dzisiaj asystę.

Dla układu tabeli w jej dolnej części szalenie istotny będzie wynik meczu w Sosnowcu, gdzie Zagłębie zmierzy się ze Śląskiem Wrocław (niedziela, godz. 15.30, transmisja w Canal+ Sport). Obie drużyny znajdują się w stawce za Arką i Wisłą Płock. To także dwaj rywale, z którymi żółto-niebieskim przyjdzie się jeszcze zmierzyć.

Arce do końca rozgrywek pozostały trzy mecze, z czego dwa kolejne przed własną publicznością. W piątek, 10 maja o godz. 18 gdynianie na stadionie miejskim przy Olimpijskiej podejmą Zagłębie Sosnowiec, a 72 godziny później rozpoczną mecz z Wisłą Kraków. Na koniec, w sobotę, 18 maja pozostanie im konfrontacja we Wrocławiu ze Śląskiem.

- Kiedy gramy na własnym stadionie, to wiemy, z czym to się wiąże. Myślę, że jeśli będziemy grali na 100 procent, tak jak ostatnio, to utrzymamy się w ekstraklasie. Wierzę, że zostaniemy w ekstraklasie, ale na pewno czekają nas ciężkie mecze. Musimy się skoncentrować teraz głównie na meczach domowych - dodaje Cvijanović.

- W podobnym tonie wypowiada się Tadeusz Socha, który w piątek w Płocku zmienił pauzującego za kartki Adama Marciniaka.

- Do końca sezonu zostały trzy mecze. Dzisiaj wywozimy bardzo ważny punkt z Płocka i jest to punkt, który nam dużo daje, ale też Wiśle dużo zabiera, bo nadal jest ona w grupie zespołów zagrożonych spadkiem. Teraz mamy dwa mecze u siebie i musimy je wygrać, żeby spokojnie jechać do Wrocławia - ocenił doświadczony obrońca Arki.

