Godzina dla Ziemi 2019 – dziś gasimy światła dla naszej planety

Godzina dla Ziemi 2019. Coraz więcej miast i instytucji

Do akcji przyłączają się największe miasta w Polsce. W województwie pomorskim poza tradycyjnym udziałem Trójmiasta w akcji uczestniczą m.in. Słupsk, Chojnice czy Starogard Gdański. Wśród pomorskich instytucji znaleźć możemy: Centrum Handlowe Viktor Gdańsk, Centrum Handlowe Osowa w Gdańsku, Hotel Sofitel Grand Sopot i wiele innych...

Przeciwnicy przedsięwzięcia piętnują symboliczny charakter “Godziny dla Ziemi”. Nagły spadek zapotrzebowania na energię elektryczną może doprowadzić do uszkodzenia systemu, a w konsekwencji do znacznych przerw w dostawie prądu. Ponowne rozkręcenie turbiny w dużej elektrowni jest bardzo długotrwałym i energochłonnym procesem. Mimo to do manifestu “Godziny dla Ziemi” przyłącza się coraz więcej miast i instytucji.

Godzina dla Ziemi 2019. Akcja 30.03.2019 o godz.

Podczas finału akcji 30 marca o godz. 11:00 na skwerze Hoovera w Warszawie każdy mógł z mównicy opowiedzieć o swoich sukcesach dotyczących ochrony środowiska i tym samym zachęcić innych do podjęcia wspólnych działań. WWF Polska zachęcało również do podpisania apelu skierowanego do prezydenta Andrzeja Dudy, w którym nawiązuje do artykułu 74 konstytucji RP: