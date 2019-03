Gdzie w Gdyni znajdziemy apteki czynne przez całą dobę?

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta przegłosowano uchwałę ustalającą rozkład godzin prac aptek działających w Gdyni. Jak wynika z dokumentacji na terenie naszego miasta funkcjonują 102 apteki.

W większości przypadków apteki są czynne w dni powszednie w godz. 8 - 20. Kilka podmiotów jest otwartych nawet do godz. 21. Takie apteki znajdziemy między innymi przy ul. Nowowiczlińskiej, Morskiej, Bosmańskiej, Niskiej czy Kcyńskiej. Co ciekawe, aż w 18 placówkach farmaceuci przyjmują także w niedziele. Natomiast apteki przy ul. Cechowej i ul. Świętojańskiej są w dni powszednie czynne do godz. 22.

Obecnie w Gdyni funkcjonują również trzy tzw. apteki dyżurne, które pełnią obsługę całodobową. Leki zarówno w dzień, jak i w nocy oraz w dni świąteczne kupimy w aptece przy Placu Kaszubskim, na ul. Chwaszczyńskiej 21, a także w Domu Leków przy ul. Morskiej 127.

Wszystkich zainteresowanych dokładną rozpiską i harmonogramem prac aptek odsyłamy do uchwały, która już widnieje na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Pamiętajmy, że w każdej aptece znajdują się kontenery do utylizacji leków. Ministerstwo Zdrowia zdecydowanie odradza wyrzucania farmaceutyków do śmietnika czy toalety. Farmaceutyki, które trafiają do śmietników mogą potem trafić w niepowołane ręce. Dlatego jedynym słusznym sposobem jest oddanie leków do specjalnych pojemników, jakie znajdują się we wszystkich aptekach.