Gdyńskie murale zachwycają i intrygują! Fotogaleria miejskich graffiti [zdjęcia]

Miejskie grafiti już tak wtopiły się w otoczenie, że wielu mieszkańców nie zdaje sobie sprawy, że obecnie w naszym mieście można podziwiać nawet kilkadziesiąt prac. Murale są kojarzone z głównie z kwartałem między ul. Waszyngtona, a Żeromskiego. Rzeczywiście znajdziemy tutaj bez trudu zarówno futurystyczne kształty, jak i nawiązania do tradycji morskich, jednak grafiti pojawiają się regularnie w coraz to nowych zakątkach miasta od 2011 roku, kiedy Stowarzyszenie Traffic Design rozpoczęło współpracę z artystami z różnych stron Polski, a nawet świata.

- Nasze stowarzyszenie realizuje murale od 2011 roku, kiedy powstała pierwsza edycja festiwalu Traffic Design, który obejmował całe Trójmiasto. Rok później festiwal przeniósł się już do Gdyni. Powstało wtedy wiele murali między innymi takich twórców jak Sepe, Chazme czy Otecki. Pojawiali się artyści z całej Polski, a nawet z innych krajów, jak w przypadku dzieła przy ul. Starowiejskiej - powiedziała Monika Domańska z Traffic Design.

Każdy mural kryje w sobie inną koncepcję i często lekko zakamuflowaną symbolikę. Wszystko to sprawia, że pod ścianą bloku czy kamienicy warto zatrzymać się na dłużej. Naszą uwagę zwrócił mural duetu Blaqk, którzy w dyskretnych odcieniach czerwieni nawiązali do cegły sąsiadującego Domku Abrahama. Prace powstawały i powstają jednak często we współpracy z mieszkańami, którzy również stają się inspiracją.

- Zazwyczaj po znalezieniu ściany rozmawialiśmy ze wspólnotą, która wyrażała zgodę na rozpoczęcie przedsięwzięcia. Na muralach pojawiają się często motywy, które zgłaszają sami mieszkańcy czy nawiązują do właścicieli obiektów, a także historii i symboliki miasta - podkreśliła Monika Domańska.

Przykładowo golfista na budynku przy ul. Portowej nawiązuje do zainteresowań właściciela budynku. Natomiast marynarz w wannie przy ul. Żeromskiego jest już ukłonem w stronę mieszkańców.

Każdy może odkrywać gdyńskie murale na własną rękę. Interaktywna mapa murali oraz innych projektów Traffic Design znajduje się pod linkiem