Gdyński Oddział Chorób Wewnętrznych „A” już po remoncie. Wkrótce trafią tu pacjenci

W gdyńskim szpitalu powstanie nowy blok operacyjny i zmodernizowany SOR! Właśnie podpisano umowę z wykonawcą

Cała, wielowymiarowa inwestycja ma kosztować przeszło 71 mln zł. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami, to nowa infrastruktura i sprzęt będą oddane do użytku do końca 2020 roku.