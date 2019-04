Gdyńscy uczniowie ze stypendiami od Stoczni Crist. Uczyć będą się fachu w Gdyni [zdjęcia]

Kontenerowiec Charlotte Maersk w gdyńskim porcie [zdjęcia]

We wtorek, 12.02.2019 r., do portu w Gdyni wpłynął kontenerowiec Charlotte Maersk. To największy dotąd statek towarowy, jaki zawitał do gdyńskiego portu. Zacumował przy nabrzeżu Bałtyckiego Terminala Kontenerowego.