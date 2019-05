Gdyńscy strażacy najlepsi na Pomorzu! Najszybciej pokonali 30. pięter kompleksu Olivia Business Centre

W poniedziałek, 29 kwietnia odbyły się III Mistrzostwa województwa pomorskiego strażaków PSP w biegu po schodach. Wydarzenie zostało zorganizowane w budynku Olivia Business Centre. To oznaczało wielką przeprawę dla strażaków.

- Do zawodów przystąpiło 15 dwuosobowych drużyn. Strażacy rywalizowali w pełnym umundurowaniu wraz ze sprzętem ochrony układu oddechowego. Start do biegu zorganizowano na placu zewnętrznym przy budynku Olivia Star po czym strażacy wbiegali do klatki schodowej i mieli do pokonania 30 pięter - poinformował st. kpt. Łukasz Płusa, rzecznik prasowy KM PSP w Gdyni.

Gdyńska drużyna, w której skład weszli Piotr Dembicki i Andrzej Zaborowski okazała się bezkonkurencyjna. Strażacy pokonali 30-piętrowy dystans w czasie 6:12:04 s. Na drugim miejscu znalazła się ekipa z Wejherowa z czasem 6:22:21 s. Strażacy zostali uhonorowani pucharem, medalami i oczywiście pięknym widokiem rozciągającym się z 30. piętra budynku.