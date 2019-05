Gdynia walczy z otyłością wśród dzieci i młodzieży. Problem dotyka co piątego ucznia

Ze względu na swoją powszechność otyłość jest zaliczana do chorób cywilizacyjnych. Niestety liczba Polek i Polaków, którzy mają problemy z nadmierną masą ciała stale rośnie, a z analiz wynika, że w naszym kraju żyje więcej osób z nadwagą w porównaniu ze średnią europejską. Bagatelizowanie problemu prowadzi z kolei do dalszych powikłań i wzmaga czynniki ryzyka poważnych chorób. Człowiek, który jest otyły, o wiele bardziej obciąża cały swój organizm, co powoduje powstawanie zmian patologicznych między innymi w układzie krwionośnym, moczowym czy endokrynnym. Niestety coraz częściej otyłość dotyka ludzi młodych, a także dzieci.

- Zdaniem ekspertów obecnie jednym z głównych problemów zdrowotnych dzieci w krajach rozwiniętych jest otyłość – szacuje się, że u co 5 dziecka występuje nadmierna masa ciała, co również potwierdzają prowadzone wśród dzieci z klas III i VII gdyńskich szkół podstawowych badania w zakresie analizy składu ciała – powiedziała Anna Melki, dyrektor Gdyńskiego Centrum Zdrowia i dodała - W odpowiedzi na te potrzeby Gdynia realizuje program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości dedykowany dzieciom i młodzieży. Chcemy, nie tylko kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe wśród uczniów i ich rodziców, ale również zaproponować skuteczną pomoc tym dzieciom, które chorują na otyłość.

W ubiegłym roku Gdyńskie Centrum Zdrowia wdrożyło projekt Elektronicznego Systemu Medycyny Szkolnej (ESEMES), którego zadaniem było przeanalizowanie kondycji fizycznej dzieci uczęszczających do klas III i VII. W ramach tego innowacyjnego programu przeszkolone pielęgniarki wyposażone w odpowiedni sprzęt prowadzą badania i sprawdzają między innymi współczynnik BMI, ciśnienie tętnicze czy wydolność młodych gdynian.