Gdynia Półmaraton 2019. Padnie rekord frekwencji? Stawka wygląda imponująco

Oznacza to, że na trasie tego biegu bez wątpienia padnie rekord frekwencji. Już dziś imponująco wygląda też stawka elity zawodników i zawodniczek, którzy zmierzą się na dystansie ponad 21 kilometrów.

Największa, sportowa gwiazda imprezy, Sondre Nordstad Moen, będzie musiał dać odpór najlepszym polskim półmaratończykom i koalicji zawodników z Afryki. Na starcie zobaczymy ubiegłorocznego zwycięzcę Gdynia Półmaratonu, Bena Somikwo z Ugandy, a także Hilarego Maiyo Kimaiyo z Kenii, który triumfował w Gdyni w latach 2016 i 2017. Zdecydowanie najlepszym rekordem życiowym w stawce może się jednak pochwalić wspomniany już Sondre Nordstad Moen. Jego „życiówka” w półmaratonie to 59.48. Jest to czwarty wynik w tabeli wszech czasów w Europie. Norweg jest też pierwszym Europejczykiem, który złamał granicę 2 godzin i 6 minut w maratonie. Dokonał tego w 2017 roku w Fukuoce z czasem 2:05.48. Dopiero słynny Brytyjczyk Mo Farah poprawił ten rekord w Chicago, pokonując trasę w znakomitym czasie 2:05.11.

Organizatorzy liczą, że do walki o zwycięstwo w Gdyni włączą się także polscy biegacze. Szczególne nadzieje wiązane są ze startem Marcina Chabowskiego. Reprezentant Polski, czwarty zawodnik mistrzostw Europy w Amsterdamie w półmaratonie, jesienią ubiegłego roku po siedmiu latach poprawił swój rekord życiowy na tym dystansie, osiągając wynik 1:02.24.

- Naszym zdaniem Marcin jest aktualnie chyba jedynym zawodnikiem, zdolnym pobić rekord Polski który od 19 lat należy do Piotra Gładkiego i wynosi 1 godzinę i 35 sekund - mówi Michał Drelich, dyrektor Gdynia Półmaratonu. - Bardzo liczymy, że stanie się to w Gdyni. Jeśli nie w tym roku, to może podczas przyszłorocznych mistrzostwa świata. Trzymamy jednak kciuki za wszystkich naszych reprezentantów. Nowa trasa zawodów ma łagodniejszy profil i mniej zakrętów. Liczymy więc co najmniej na rekord trasy.

Oprócz Marcina Chabowskiego na starcie zobaczymy także Arkadiusza Gardziele-wskiego, od lat zaliczanego do ścisłej czołówki biegaczy długodystansowych w naszym kraju, dwukrotnego mistrza Polski w półmaratonie.

Wśród pań walka o zwycięstwo rozegra się zapewne pomiędzy ubiegłoroczną triumfatorką Gdynia Półmaratonu, Kenijką Christine Oigo a Etiopkami Genet Gashie i Shegae Maeregu. Ta ostatnia legitymuje się najlepszym rekordem życiowym w stawce, wynoszącym 1:10.50.

Gdynia Półmaraton wraz z imprezami towarzyszącymi odbędzie się w dniach 15-17 marca. Na listach startowych jest już ponad 7000 zawodników z kilkudziesięciu krajów świata, co oznacza, że pobity zostanie rekord frekwencji. W ramach imprez towarzyszących zaplanowane są także biegi dla dzieci i młodzieży oraz Bieg Gwiazd LA. Wystąpią w nim znakomici dawniej lekkoatleci, jak m.in. Anna Rogowska (tyczkarka, brązowa medalistka igrzysk olimpijskich, mistrzyni i wicemistrzyni świata, halowa mistrzyni Europy), Grzegorz Gajdus (maratończyk, olimpijczyk z Atlanty i wielokrotny medalista MP w biegach długodystansowych), czy Małgorzata Sobańska (maratonka, olimpijka z Atlanty i z Aten, rekordzistka Polski w maratonie z czasem 2:26.08, osiągniętym w Chicago w 2001, zwyciężczyni maratonu w Londynie).

Przy okazji Gdynia Półmaratonu odbędzie się także Fit Living Expo w Gdynia Arenie. Będzie można w tym miejscu nabyć m.in. sprzęt sportowy oraz suplementy diety dla biegaczy.

