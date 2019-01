Gdynia PANAma u franciszkanów. Trwa wieczór ze Światowymi Dniami Młodzieży

W sobotę, 26 stycznia kościół św. Antoniego włączył się w obchody Światowych Dni Młodzieży, które w tym roku odbywają się w Panamie. Zorganizowano cały wieczór modlitw i śpiewów. W programie znalazły się takie atrakcje jak uwielbienie tańcem przez grupę WorshipStyle i koncerty wspólnotowe.

- Przyszłyśmy, ponieważ nie mogliśmy pojechać do Panamy, a chcemy się połączyć duchowo z inną młodzieżą - powiedziała Patrycja, uczestniczka spotkania.

Wieczór zwieńczy uroczysta msza święta i adoracja. Organizatorami gdyńskiego spotkania są: Ruch Światło - Życie Archidiecezji Gdańskiej, Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej i Franciszkanie Gdynia.

Światowe Dni Młodzieży to wielkie wydarzenie, które łączy katolików ze wszystkich krajów świata. Impreza została zainicjowana przez Jana Pawła II, a w 1991 roku ŚDM po raz pierwszy trafił do Polski. Ostatnia edycja również została zorganizowana w naszym kraju. Do Krakowa w 2016 roku przyjechało 3,5 mln pielgrzymów.