Gdynia oddała hołd uczestnikom misji pokojowych i weteranom wojen. Uroczystości pod pomnikiem Polski Morskiej

W środę, 29 maja odbyła się miejska ceremonia związana z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych ONZ oraz Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Z tej okazji przed pomnikiem Polski Morskiej zorganizowano uroczyste złożenie wieńcy oraz defiladę. Rozkaz okolicznościowy dowódcy garnizonu Gdynia odczytał porucznik Krzysztof Tatarowski. Następnie głos zabrał Andrzej Bień, wiceprzewodniczący Rady Miasta.

- Jestem tutaj, aby połączyć się w solidarności z myślami z tymi, którzy poza granicami naszego kraju pełnią służbę. Ponad 1000 żołnierzy, w tym prawie 200 osób na okręcie ORP Puławski, jest gotowych by nieść pokój wszędzie tam, gdzie jest on zagrożony. Tutaj spokojnie sobie funkcjonujemy, a tam rzeczywiście codziennym obowiązkiem żołnierzy jest ryzykowanie własnym życiem po to, aby inni mogli czuć się bezpiecznie - powiedział Andrzej Bień.

W trakcie uroczystości Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej odegrała hymn państwowy, a żołnierze podnieśli flagę państwową na maszt. Całemu wydarzeniu towarzyszyła wojskowa asysta honorowa.