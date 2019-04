Gdynia oddała hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej

To już 9. rocznica tragicznej katastrofy, w której zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński oraz ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Jak co roku przedstawiciele władz miasta i mieszkańcy zgromadzili się pod płytą upamiętniającą adm. Andrzeja Karwetę, jaka znajduje się przy ul. Waszyngtona. Następnie uroczysty przemarsz dotarł do śródmiejskiej kolegiaty. Tam znajduje się płyta poświęcona wszystkim ofiarom.

- Katastrofa, która zabrała nam tak wiele wybitnych postaci wymaga wspominania i uczczenia. Pamięć o niezwykle zasłużonym prezydencie Lechu Kaczyńskim i o dziesiątkach osób, którzy włożyli wielki wysiłek w budowę naszego państwa i wywalczenie wolności - powiedział Mirosław Golon z Instytu Pamięci Narodowej.

Następna część gdyńskich uroczystości odbyła się w okolicach ronda Izabeli Jarugi-Nowackiej. Tam odsłonięto tablicę poświęconą posłance, która przez wiele lat pełniła funkcję przewodniczącej Unii Pracy i Unii Lewicy, a także piastowała urząd premiera.

– Dzisiejszy dzień jest dla mnie trudny. Co prawda minęło 9 lat, ale pamięć o najbliższych zawsze w nas żyje. Ogromnie mi miło, kiedy widzę, że dla tylu osób postać mojej matki jest nadal ważna. Ja i cała moja rodzina jesteśmy wdzięczni przyjaciołom, ale i miastu za pielęgnowanie pamięci o niej – powiedziała Barbara Nowacka, córka Izabeli Jarugi-Nowackiej.