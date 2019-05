Gdynia Aerobaltic 2019 Airshow. Ogromne zainteresowanie podniebnymi pokazami. Dziś ostatnia szansa na zakup tańszych biletów ZDJĘCIA

Tylko do końca maja, czyli do dziś, obowiązuje cennik, zgodnie z którym bilet normalny uprawniający do wejścia na teren pokazów w sobotę lub niedzielę kosztuje zaledwie 20 zł, a bilet na trybuny 40 zł.

Z kolei od pierwszego czerwca za normalny bilet trzeba zapłacić 25 zł. Wejściówka na trybuny, które zostaną ustawione na lotnisku na granicy Gdyni z Kosakowem kosztuje zaś 50 zł. Nie warto jednak odkładać decyzji o zakupie biletu do ostatniej chwili. Jak informują organizatorzy tegorocznego Gdynia Aerobaltic 2019 Airshow, najprawdopodobniej nie będzie możliwości kupienia wejściówek podczas trwania pokazów. Jest to efekt niezwykłej popularności tegorocznej imprezy.

Sprzedaż biletów za pośrednictwem witryny aerobaltic.pl trwa.

Trudno też się dziwić, że wejściówki idą, jak świeże, ciepłe bułeczki, gdyż w tym roku atrakcji podczas Gdynia Aerobaltic 2019 Airshow zdecydowanie nie zabraknie. Szykuje się potężna dawka podniebnych emocji. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę widzowie obejrzą aż siedem godzin popisów najlepszych pilotów w niezwykłych samolotach.

Szczególną gratką będzie na pewno udział ukraińskiego Su-27, czy też szwedzkiego Viggena. Po raz pierwszy w Polsce będzie można podziwiać precyzję pilotażu członków zespołu Arctic Eagles. Organizatorzy zapowiadają także niespodziankę spoza Europy, która ma być prawdziwym hitem. Będzie to zespół, który jeszcze nigdy nie występował w Polsce. W tym momencie prowadzone są szczegółowe uzgodnienia. Dlatego organizatorzy podniebnego święta z oficjalną informacją muszą się jeszcze wstrzymać.