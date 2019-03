Gdańskie Targi Książki 2019. Wydarzenie poświęcone literaturze odbędzie się 29-31 marca w Filharmonii Bałtyckiej [program]

Piątek, 29 marca

Sala Kameralna

11.00 „Chłoszczyć! Albo jakie zaklęcia musi znać tłumacz literacki?” – spotkanie z Pawłem Łapińskim (wiek: 8+, STL)

12.00 „Dobra robota. Ceramik, opiekunka fok i inne ciekawe zawody” – spotkanie z Elżbietą Pałasz i Joanną Czaplewską (wiek: 6-12 lat)

13.00 Michał Zawadka „Chcę być kimś” – spotkanie dla młodzieży (wiek: 12+)

14.30 „Trendy w literaturze dla młodych dorosłych na podstawie konkursu Polskiej Sekcji IBBY” – spotkanie z Dorotą Lipińską (wiek: 13+)

16.15 Literatura północy – dyskusja z udziałem Einara Kárasona, Karoliny Drozdowskiej (STL), Agaty Lubowickiej (STL) i Jacka Godka, prowadzenie: Ana Matusevic



Sala Jazzowa

11.00 „Zróbmy to sami: jak profesjonalnie poprowadzić spotkanie autorskie”, prowadzenie: Anna Burzyńska

12.00 „Co knują wydawcy? O nowych książkach dziecięcych” – spotkanie dla księgarzy i bibliotekarzy. Prezentacja zapowiedzi książkowych małych wydawnictw dziecięcych: Dwie Siostry, Ezop i Widnokrąg

13.00 „Nieprzeciętni – biografie wybitnych Polaków dla dzieci i młodzieży" – spotkanie dla bibliotekarzy z Anną Czerwińską-Rydel i Izabellą Klebańską

14.00 „Łapacze i łapaczki niebezpieczeństw” – warsztaty dla dzieci z Joanną Krzyżanek (wiek: 7–10)

15.00 „Trudne tematy w literaturze dla dzieci i młodzieży. Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o śmierci, rozwodzie, wojnie, chorobie? Czy książki mogą nam w tym pomóc?”. Dyskusja z udziałem: Katarzyny Witt, Anny Posłusznej, Violi Wojdy, Justyny Sawickiej, Agnieszki Paczkowskiej, Piotra Białasa i Tomka Grybka, prowadzenie: Dorota Karaś

16.00 „Zmierzch” – spotkanie z Karoliną Bednarz, prowadzenie: dr Jacek Splisgart

17:00 Premiera książki pt. „Kaszubski wanożnik po Gdańsku. Znaki i miejsca w przestrzeni kulturowej Miasta" – spotkanie z Miłosławą Borzyszkowską-Szewczyk, Bogumiłą Cirocką, Cezarym Obracht-Prondzyńskim i Anitą Wasik.

Sobota, 30 marca

Sala Kameralna

10.00 „Farerskie kadry” – spotkanie z Maciejem Brenczem, prowadzenie: Jarosław Kuźniar

12.00 „7×Gdańsk. Przewodnik dla młodych odkrywców” – spotkanie z Tomaszem Małkowskim

13.00 Kultura czytelnicza - tkanka łącząca w demokracji? Debata z udziałem Prezydenta Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewcz, islandzkiego pisarza Hallgrímura Helgasona oraz tłumacza i literaturoznawcy Tomasza Swobody, prowadzenie: Agnieszka Michajłow, tłumaczenie z j. angielskiego: Łukasz Kotyński

14.00 „Autorskie spojrzenie na Gdańsk” – spotkanie z Andrzejem Januszajtisem, prowadzenie: Stanisław Sikora

15.00 Spotkanie z Manuelą Gretkowską, prowadzenie: Mariusz Szczygieł

16.00 Spotkanie ze Steinunn Sigurðardóttir połączone z czytaniem fragmentów prozy w wykonaniu Karoliny Gruszki, prowadzenie: Jakub Konefał, tłumaczenie: Jacek Godek

17.00 Spotkanie z Mariuszem Szczygłem, prowadzenie: Filip Springer i Julianna Jonek-Springer



Sala Jazzowa

11.00 Spotkanie z Sigríður Hagalín Björnsdóttir, prowadzenie: Adam Szaja, tłumaczenie: Jacek Godek

12.00 „Stocznia Gdańska. Miejsca, ludzie, historia” – spotkanie z Tomaszem Błyskoszem i Andrzejem Trzeciakiem, prowadzenie: Dorota Karaś

13.00 „Czapkins. Historia Tomka Mackiewicza" – spotkanie z Dominikiem Szczepańskim, prowadzenie: Joanna Wiśniowska

14.00 Spotkanie z Markiem Krajewskim, prowadzenie: Anna Burzyńska

15.00 Premiera książki „Domy bezdomne" – spotkanie z Dorotą Brauntsch, prowadzenie: Filip Springer

16.00 „Islandia albo najzimniejsze lato od pięćdziesięciu lat" – spotkanie z Piotrem Milewskim, prowadzenie: prof. Dariusz Rott

17.00 „Raj” – spotkanie z Martą Guzowską, prowadzenie: Anna Burzyńska

18.00 Spotkanie z Einarem Karasonem, Anną Świerczyńską (WUJ) i Fabianem Cieślikiem (Marpress), prowadzenie: prof. Dariusz Rott, tłumaczenie: Jacek Godek



Sala Prasowa

13.00 „Kobiety Europy Środkowej” – spotkanie z Olgą Drendą i Małgorzatą Czyńską, połączone z premierą 34. numeru kwartalnika „Herito”, prowadzenie: Bartosz Sadulski



Sala nad Motławą

16.00 „Górny Mózg/Dolny Mózg – jak myślimy i czy na pewno robimy to dobrze, a przede wszystkim co zrobić, by robić to (myśleć) lepiej i efektywniej?” – wykład dyplomowanego coacha z międzynarodową akredytacją International Coach Federation

Niedziela, 31 marca

Sala Kameralna

11.00 „Wnuki Jozuego” – spotkanie z Pawłem Smoleńskim, prowadzenie: Joanna Wiśniowska

12.00 „Królowa Salwatora” – spotkanie z Emmą Popik, prowadzenie: Małgorzata Warda

13.00 Premiera książki „Gambit” – spotkanie z Maciejem Siembiedą, prowadzenie: Adam Szaja

14.00 Wspólne tłumaczenie piosenki Björk z udziałem publiczności oraz tłumaczy literatury islandzkiej: Jackiem Godkiem, Olgą Knasiak i Anną Karen

15.00 Spotkanie z Vincentem V. Severskim, prowadzenie: Adam Szaja

16.00 „Jak powstają biografie?” – spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską, Dorotą Karaś i Małgorzatą Czyńską, prowadzenie: Mariusz Szczygieł



Sala Jazzowa

11.00 Spotkanie z Elísabet Jökulsdóttir i Jackiem Godkiem połączone z czytaniem fragmentów poezji w wykonaniu Małgorzaty Brauner

12.00 Premiera książki „Jurata. Cały ten szpas” – spotkanie z Anną Tomiak, prowadzenie: Joanna Wiśniowska

13.00 Wokół twórczości Karola Śliwki – spotkanie z Patrykiem Hardziejem, Agatą Abramowicz i Agnieszką Drączkowską, prowadzenie: Małgorzata Muraszko

14.00 Spotkanie z Zygmuntem Miłoszewskim, prowadzenie: Adam Szaja

15.00 Spotkanie z Krzysztofem Bochusem, prowadzenie: Ryszarda Wojciechowska

16.00 „Moja żona tramwajarka. Opowieść o Henryce Krzywonos-Strycharskiej” – spotkanie z Henryką Krzywonos-Strycharską i Krzysztofem Strycharskim, prowadzenie: Bogdan Szczepański

Sala Prasowa

12.30 Czytanie Eddy poetyckiej – najstarszego zabytku piśmiennictwa islandzkiego i opowieść o tłumaczeniu Apolonii Załuskiej-Strömberg, spotkanie z udziałem: Magdaleny Pramfelt i Jacka Godka.

Spotkania i warsztaty dla dzieci

Piątek, 29 marca – program dla szkół (obowiązują zapisy)



11.00–12.00 „Chłoszczyć! Albo jakie zaklęcia musi znać tłumacz literacki?” – spotkanie z Pawłem Łapińskim (wiek: 8+, Sala Kameralna)

12.00–13.00 „Dobra robota. Ceramik, opiekunka fok i inne ciekawe zawody” – spotkanie wokół książki z Elżbietą Pałasz i Joanną Czaplewską (wiek: 6-12, Sala Kameralna)

12.00–14.00 „Pochód zimowy” – jak powstają komiksy Instytutu Pamięci Narodowej (wiek: gimnazjum i liceum, do 40 osób, Sala nad Motławą)

13.00–14.00 Michał Zawadka „Chcę być kimś” (wiek: 12+, Sala Kameralna)

14.00–15.00 „Łapacze i łapaczki niebezpieczeństw” – warsztaty dla dzieci z Joanną Krzyżanek (wiek 7-10, Sala Jazzowa)

14.00–16.00 Uszyj meduzę – warsztaty z Agatą Półtorak (Sala nad Motławą)

15.00–16.00 „Trudne tematy w literaturze dla dzieci i młodzieży. Jak rozmawiać o śmierci, rozwodzie, wojnie i chorobie? Czy książki mogą nam w tym pomóc?”. Dyskusja z udziałem: Katarzyny Witt, Anny Posłusznej, Violi Wojdy, Justyny Sawickiej, Agnieszki Paczkowskiej, Piotra Białasa i Tomka Grybka, prowadzenie: Dorota Karaś (Sala Jazzowa)



Program weekendowy dla dzieci (nie obowiązują zapisy)

Sobota, 30 marca



Sala nad Motławą

10.30–13.30 „Warsztaty nieMapa Gdańska – tajemnice gdańskiej mapy”, prowadzenie: Kamila Szelągowicz / Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku (wiek: 5+)

14.00–15.30 Warsztaty twórcze dla dzieci – „Otwieranie książki na świat”, prowadzenie: Katarzyna Witt i Anna Posłuszna / Muzeum Emigracji w Gdyni (wiek: 6–12)



Niedziela, 31 marca



Sala nad Motławą

10.30–11.00 Czytanki dla najmłodszych dzieci i rodziców – „Czytanie wszystkimi zmysłami”, prowadzenie: Dorota Lipińska / Polska Sekcja IBBY (wiek: do 4 lat, do 12 uczestników + opiekunowie)

11.00–12.30 Warsztaty „I Ty zostań inżynierem”, prowadzenie: Dorota Lipińska / Polska Sekcja IBBY (wiek: 6+)

13.00–14.30 Warsztaty „Dźwięki pierwotne”, prowadzenie: Kamila Szelągowicz / Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku (wiek: 5–8)

15.00–16.30 „Wszystko czego chcielibyście się dowiedzieć o islandzkich Trollach” – warsztaty plastyczne i opowieści islandzkiego folkloru, prowadzenie: Magdalena Zawadzka-Sołtysek, Grażyna Rigall / Nadbałtyckie Centrum Kultury (wiek: 5+)

Wystawy – Polska Filharmonia Bałtycka

Piątek 12.00-19.00 / Sobota 10.00-19.00 / Niedziela 10.00-17.00



• Książka Roku 2018 Polskiej Sekcji IBBY (International Board on Books for Young People) – wystawa prezentująca wyniki konkursu (przy stoisku IBBY)

• Wystawa ilustracji z książek Astrid Lindgren (parter)

• Zrozumieć Bohatera – wystawa ilustracji artystów, którzy zmierzyli się z tematem wizji „małych wielkich bohaterów” (parter)

• Polska Szkoła Książki Obrazkowej – prezentacja wydawnictwa Nadbałtyckiego Centrum Kultury oraz jego twórców (parter)



Islandia – wydarzenia specjalne

Piątek, 29 marca

15.00 Uroczyste otwarcie Gdańskich Targów Książki (obowiązują zaproszenia, stoisko Islandii)

16.15 Literatura północy – dyskusja z udziałem Einara Karasona oraz tłumaczy literatury: Karoliny Drozdowskiej (STL), Agaty Lubowickiej (STL) i Jacka Godka, prowadzenie: Ana Matusevic (Sala Kameralna)

​

Sobota, 30 marca

11.00 Spotkanie z Sigríður Hagalín Björnsdóttir, prowadzenie: Adam Szaja, tłumaczenie: Jacek Godek (Sala Kameralna)

13.00 Kultura czytelnicza – tkanka łącząca w demokracji? Debata z udziałem Prezydenta Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewcz, islandzkiego pisarza Hallgrímura Helgasona oraz tłumacza i literaturoznawcy Tomasza Swobody, prowadzenie: Agnieszka Michajłow, tłumaczenie z j. angielskiego: Łukasz Kotyński (Sala Kameralna)

16.00 Spotkanie ze Steinunn Sigurðardóttir połączone z czytaniem fragmentów prozy w wykonaniu Karoliny Gruszki, prowadzenie: Jakub Konefał, tłumaczenie: Jacek Godek (Sala Kameralna)

16:00 „Islandia albo najzimniejsze lato od pięćdziesięciu lat" – spotkanie z Piotrem Milewskim, prowadzenie: prof. Dariusz Rott (Sala Jazzowa)

18.00 Spotkanie z Einarem Karasonem, Anną Świerczyńską (WUJ) i Fabianem Cieślikiem (Marpress), prowadzenie: prof. Dariusz Rott, tłumaczenie: Jacek Godek (Sala Jazzowa)



Niedziela, 31 marca

11.00 Spotkanie z Elísabet Jökulsdóttir i Jackiem Godkiem połączone z czytaniem fragmentów poezji w wykonaniu Małgorzaty Brajner (Sala Jazzowa)

12:30 Czytanie Eddy poetyckiej – najstarszego zabytku piśmiennictwa islandzkiego i opowieść o tłumaczeniu Apolonii Załuskiej-Strömberg, spotkanie z udziałem: Magdaleny Pramfelt i Jacka Godka (Sala Prasowa)

14.00 Wspólne tłumaczenie piosenki Björk z udziałem publiczności oraz tłumaczy literatury islandzkiej: Jackiem Godkiem, Olgą Knasiak i Anną Karen (Sala Kameralna)