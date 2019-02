Garmin MTB Series 2019. Rozpoczęły się zapisy do wiosennej edycji popularnych maratonów w kolarstwie górskim

Garmin MTB Series to cykl maratonów kolarstwa górskiego, rozgrywany na Pomorzu od 2014 r. Od chwili powstania cieszy się niesłabnącą popularnością amatorów dwóch kółek. A to spowodowało w zeszłym sezonie o dołączeniu wiosennej edycji do cyklu tradycyjnie rozgrywanego na przełomie września i października.

Wiosenna edycja cyklu w 2019 roku ponownie rozpocznie się w Gdańsku, a kolarze będą się ściągać po ścieżkach wytyczonych w Lasach Oliwskich 7 kwietnia (niedziela). Gospodarzem drugiego etapu edycji będą Kolbudy, gdzie zawody odbędą się 14 kwietnia (niedziela). Wiosenną edycję rozstrzygnie wyścig finałowy w Sopocie, który planowany jest na niedzielę, 28 kwietnia.

W cyklu Garmin MTB Series zawodnicy ścigają się w zawodach organizowanych tydzień po tygodniu, trzeci etap wiosennej edycji będzie jedynym odstępstwem od przyjętej reguły ze względu na przypadające 21 kwietnia Święta Wielkanocne. Klasyfikacją generalną wiosennej edycji cyklu Garmin MTB Series 2019 będzie suma czasów ze wszystkich trzech etapów.

- Cieszymy się, że ponownie możemy zaproponować zawodnikom również rywalizację wiosną. Na przygotowanych trasach każdy amator MTB znajdzie coś dla siebie, nie zabraknie podjazdów, zjazdów i ciekawych singli. Kwiecień to idealny czas na sprawdzenie formy po zimie w bezpośredniej rywalizacji z pozostałymi zawodnikami i dobre rozpoczęcie tegorocznego sezonu – mówi Filip Szołowski, organizator zawodów z firmy Labosport Polska.

Tak jak w dotychczasowej rywalizacji, na każdym z etapów, zawodnicy będą mieli do wyboru jeden z dwóch dystansów: mini ok. 25 km oraz maxi ok. 50 km.

Zapisy do wiosennej edycji Garmin MTB Series 2019 już się rozpoczęły. Trzeba będzie wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na oficjalnej stronie cyklu www.mtbseries.pl. Obowiązują rabaty przy zapisach na dwie imprezy edycji (po 5 zł na każdą, łącznie 10 zł) oraz na trzy imprezy (po 10 zł na każdą, łącznie 30 zł zniżki).

- Jesienna edycja cyklu podobnie jak w latach poprzednich odbędzie się na przełomie września i października. Zapisy rozpoczną się po zakończeniu edycji wiosennej - informuje Joanna Kownacka z Labosport Polska.

