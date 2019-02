Firmy pożyczkowe opanowały Polskę

Polski system finansowy jest stosunkowo młody, wszak dopiero z początkiem lat dziewięćdziesiątych zaczęły powstawać prywatne instytucje finansowe. Polacy zaczęli zarabiać więcej, a sklepowe półki zapełniły się towarami. Popyt na usługi finansowe był ogromny. Nowo powstające banki nie musiały walczyć o klienta. Kolejki ustawiały się po kredyty i pożyczki, które były wysoko oprocentowane.

Z upływem lat monopol banków na udzielanie pożyczek i kredytów zaczął być przełamywany. Pojawiły się pierwsze firmy pożyczkowe, które miały znacznie mniej restrykcyjne warunki dot. zdolności kredytowej. Mniejszy formalizm i możliwość otrzymania pieniędzy do domu sprawiły, że firmy pożyczkowe zdobyły zaufanie Polaków.

Obecnie wielu Polaków, kiedy potrzebuje drobnej pożyczki swoje kroki od razu kieruje do firmy pożyczkowej. Dotyczy to zarówno pożyczek chwilówek, które są udzielane do 61 dni jak również pożyczek na raty. Spłata tej ostatniej może być rozłożona nawet na cztery lata.

Pożyczki pozabankowe są bezpieczne?

Sukces pożyczek pozabankowych nie byłby możliwy, gdyby dochodziło do nieprawidłowości. Instytucje pożyczkowe działają w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Dodatkowo dzięki tzw. ustawie antylichwiarskiej usystematyzowano regulacje prawne dotyczące kosztów zaciąganych przez Konsumentów pożyczek oraz kredytów. Tym samym ograniczono wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytów i pożyczek.

Poza regulacjami prawnymi firmy pożyczkowe są też kontrolowane i ocenianie przez specjalistyczne portale finansowe jak np. lisekfinansowy.pl Recenzje oraz opinie klientów najlepiej pokazują wady i zalety każdej oferty. Ponadto regularnie aktualizowane rankingi pozwalają wybrać najlepszą ofertę dla siebie.

Dlaczego Polacy wybierają pożyczki pozabankowe?

Powodów jest wiele, ale największym atutem pożyczki pozabankowej jest jej dostępność. Pożyczki w tzw. parabankach są udzielane 7 dni w tygodniu. W większości całkowicie przez Internet bez zaświadczeń o dochodach. Wystarczy wypełnić krótki wniosek pożyczkowy, zweryfikować swoją tożsamość za pomocą np. szybkiego przelewu i czekać na decyzję pożyczkową. Całość procesu od wnioskowania do przelewu na nasze konto zamyka się w przedziale od kilkunastu minut do kilku dni. Wszystko zależy od tego czy mamy rachunek bankowy w tym samym banku co instytucja pożyczkowa.

Istnieje też możliwość podpisania umowy pożyczkowej z kurierem czy z przedstawicielem w domu. Jeśli ktoś woli więcej anonimowości to istnieje możliwość wypłaty pożyczki na poczcie – tzw. pożyczki na czek GIRO.

W przypadku chwilówek wiele firm oferuje darmowe pożyczki dla nowych Klientów. Dzięki takim promocjom możemy szybko załatać domową dziurę budżetową bez dodatkowych kosztów.