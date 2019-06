Finał Gdyńskiego Tygodnia Pozarządowego za nami [ZDJĘCIA]

Na uczestników czekały liczne atrakcje. Plac został podzielony na 3 strefy: sportu, kultury oraz twórczości. Dla najmłodszych rozstawiono dmuchane zjeżdżalnie. W trakcie imprezy zbierano środki na specjalistyczne leczenie Nataszy, jednej z wolontariuszek Fundacji DOGTOR. - Trzeci sektor w Gdyni jest bardzo bogato reprezentowany - mówił nam Jakub Ubych, przewodniczący klubu radnych Samorządność. - Każdego dnia działa tutaj co najmniej kilkadziesiąt organizacji. Łącznie mamy ich w Gdyni ponad 800. To jedna z największych liczb w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w Polsce. Gdynia jako prekursor współpracy z trzecim sektorem, co roku wspiera swoje organizacje pozarządowe . Z jednej strony poprzez działania grantowe, które przekładają się na aktywność i działania dla mieszkańców, ale także realizując takie wydarzenia jak dzisiaj. Musimy powiedzieć, że w edukacji, kulturze i pomocy społecznej, każdego dnia dziesiątki pracowników trzeciego sektora zmieniają miasto, aby żyło nam się lepiej. Dzisiaj przyszedł dzień podsumowania.

Inni finał wykorzystali do przedstawiania mieszkańcom swoich pomysłów i zasięgania ich opinii. Miasto Wspólne rozdawało specjalnie przygotowane ankiety, w których gdynianie mogli wypowiedzieć się o przyszłości Polanki Redłowskiej. - W tej chwili jesteśmy na etapie procesu zbierania opinii mieszkańców - podkreślał Łukasz Piesiewicz z Miasta Wspólnego. - Mamy ankiety opracowane przez ekspertów z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Gdańskiej, dotyczące przyszłości Polanki Redłowskiej. Do końca czerwca chcemy zebrać ich jak najwięcej. Następnie będziemy je opracowywać, to one będą podstawą do stworzenia propozycji na warsztaty projektowe, które przeprowadzimy 20 lipca na Polance Redłowskiej.